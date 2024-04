Ο ηγέτης Σλούκας έχει την μπάλα στα χέρια και «γράφει» τα καλύτερα stats της καριέρας του!

Ο Κώστας Σλούκας σήκωσε το βαρύ φορτίο του Παναθηναϊκού Aktor, βγήκε μπροστά ως ηγέτης της ομάδας και «έγραψε» τα κορυφαία stats της καριέρας του.

Ο καλύτερος Έλληνας παίκτης των ευρωπαϊκών γηπέδων, ο "Mr. Final Four", τον Ιούλιο του 2023 πήρε μια ιστορική απόφαση. Ο Σλούκας δεν άλλαξε απλά «στρατόπεδο», πηγαίνοντας από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό Aktor.

Αντιθέτως, σε πρώτη φάση έδωσε στο «τριφύλλι» μια απαραίτητη ώθηση στην αγορά, που η ομάδα είχε ανάγκη, ώστε να... ακολουθήσουν κι άλλες top level μεταγραφές. Παράλληλα, ο άνθρωπος των 10 Final Four έφερε στο ΟΑΚΑ το ταλέντο του, τις γνώσεις του και την εμπειρία του.

Από την πρώτη στιγμή ο Εργκίν Αταμάν ξεκαθάρισε πως θέλει να «ζήσει και να πεθάνει» με το παιχνίδι του 34χρονου γκαρντ. Στο πλευρό του έβαλε έναν σπουδαίο "baller", τον Κέντρικ Ναν και επί της ουσίας θέλησε να «χτίσει» γρήγορα το Βασίλιε Μίσιτς - Σέιν Λάρκιν της... νέας εποχής. Αν μη τι άλλο, τα εντυπωσιακά στατιστικά δείχνουν πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Τούρκος head coach, ο Σάνι Μπετσίροβιτς και οι συνεργάτες του έφεραν εις πέρας το πλάνο τους.

Ο Παναθηναϊκός Aktor από την 17η θέση της περσινής βαθμολογίας «εκτοξεύτηκε» στη 2η θέση του ταμπλό, διαμορφώνοντας το... καλύτερο δυνατό μονοπάτι για το Βερολίνο. Οι «πράσινοι», που θέλουν όσο τίποτα να επιστρέψουν στο Final Four, θα συναντήσουν στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας μία εκ των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια και δικαιολογημένα οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους.

Όμως, πώς ήταν η σεζόν του Κώστα Σλούκα και γιατί η "Magic Euroleague" της Πέμπτης (11/4) τον χαρακτήρισε τον «πράσινο» MVP της regular season;

Ο πολύ ποιοτικός γκαρντ «έγραψε» νούμερα καριέρας, έδειξε να διαθέτει τρομερές... δεξαμενές ενέργειας και όταν χρειάστηκε έπαιξε και αποτελεσματική άμυνα. Με βάση όλα τα παραπάνω, αλλά και με δεδομένο το απαράμιλλο ταλέντο του, ο «Σλου» τελείωσε τη regular season με 12,1 πόντους (54,9% 2π., 40,9% 3π., 83,3%β.), 3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ, 0,8 κλεψίματα και 15,2 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ανά παιχνίδι. Και κάπως έτσι «έφτιαξε» τα κορυφαία stats του, σε μια σεζόν που ακόμα... τρέχει.

Η προηγούμενη κορυφαία σεζόν του Σλούκα ήταν το 2018-2019, όταν υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη Φενέρμπαχτσε είχε 11,7 πόντους, 4,7 ασίστ και 15,2 PIR. Μάλιστα, εκείνα τα stats τον είχαν φέρει στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Ωστόσο, σεζόν με... αντίστοιχες «πτήσεις» είχε κάνει και στον Ολυμπιακό, όταν το 2021-2022 μπήκε στη 2η καλύτερη πεντάδα του θεσμού μετρώντας 11,9 πόντους, 4,9 ασίστ και 14,8 PIR κατά μέσο όρο.

Το σημαντικότερο από όλα για τον Παναθηναϊκό Aktor ήταν πως ο Θεσσαλονικιός έκανε ένα ασύλληπτο step up από το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά. Βρήκε τον χρόνο να δουλέψει στη διακοπή των Εθνικών Ομάδων, επέστρεψε 100% έτοιμος μετά τον τραυματισμό του και απέδειξε εκ νέου γιατί ανήκει στην ευρωπαϊκή elite. Το είχε ανάγκη; Όχι. Όλοι γνώριζαν ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Αυτό ακριβώς έκανε...

Από το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης και έπειτα ο Σλούκας «έγραψε» ένα εντυπωσιακό σερί εμφανίσεων, το οποίο το «τριφύλλι» εκμεταλλεύτηκε με 7-1 ρεκόρ σε αυτό το διάστημα.

Ας δούμε τι έκανε στα τελευταία οκτώ παιχνίδια:

@ Ρεάλ Μαδρίτης: 16 πόντοι, 5/7 σουτ, 6 ασίστ, 27 PIR

vs Βιλερμπάν: 14 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 22 PIR

@ Ολυμπιακός: 7 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ

@ Ερυθρός Αστέρας: 17 πόντοι, 6/9 σουτ, 10 ασίστ, 28 PIR

vs Μπαρτσελόνα: 18 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 25 PIR

@ Βίρτους Μπολόνια: 20 πόντοι, 7/11 σουτ, 4 ριμπάουντ, 21 PIR

@ Μπάγερν Μονάχου: 12 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 21 PIR

vs Άλμπα Βερολίνου: 16 πόντοι, 5/6 σουτ, 7 ασίστ, 27 PIR

Τα παραπάνω stats ανέβασαν τους μέσους όρους του και έδειξαν πως... κάθε πράγμα στον καιρό του και οι ηγέτες την άνοιξη. Παρεμπιπτόντως, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Aktor έχει κερδίσει τέσσερα σερί βραβεία MVP της αναμέτρησης, στα πιο πρόσφατα παιχνίδια του «τριφυλλιού» στην Euroleague. Κι αυτό από μόνο του λέει πολλά για το πόσο επιδραστικός είναι τώρα που η μπάλα... καίει και η σεζόν οδεύει προς την κρισιμότερη καμπή της.

O Σλούκας ωριμάζει σαν ένα καλό, προσεγμένο, ακριβό κρασί και μαζί του ολόκληρος ο οργανισμός των «πρασίνων»... ανεβάζει την αξία του.