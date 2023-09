Ο Λούκας Ντίας με… απίθανο καλάθι «τέζαρε» την Βόννη και έδωσε το διηπειρωτικό στην Σέσι Φράνκα (vid)

Η Σέσι Φράνκα επικράτησε στον τελικό του διηπειρωτικού της Βόννης με 70-69, χάρη σε ένα καλάθι του Λόυκας Ντίας σε νεκρό χρόνο. Ο Βραζιλιάνος παίκτης πήρε την μπάλα στην τελευταία επίθεση και ευστόχησε σε ένα δίποντο , χαρίζοντας έτσι το τρόπαιο στην ομάδα του, γεγονός που πανηγυρίστηκε έξαλλα.

O 28χρονος, ο οποίος είναι και αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας ήταν και ο πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας του μετρώντας 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ είχε άξιο συμπαραστάτη τον Μάρσιο Σάντος ο οποίος μέτρησε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Βόννης ξεχώρισε ο Γλιν Γουάτσον με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-13, 34-34, 58-50, 70-69

THAT'S WHAT CAPTAINS DO! Lucas Dias wins the @FIBA #IntercontinentalCup for @FrancaBasquete AT THE BUZZER!!!!!!!!!!!!!!! 🏆 pic.twitter.com/Ndf9EsOAk5