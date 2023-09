Λαμάρ Όντομ: Έψαχνε το κινητό ενώ οδηγούσε και έπεσε σε δύο αυτοκίνητα

Σε μπλεξίματα έπεσε ο πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, Λαμάρ Όντομ. Ο παλαίμαχος ΝΒΑερ τα ξημερώματά της Παρασκευής (15/9) μπλέχτηκε σε τροχαίο χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο θύμα. Συγκεκριμένα το αυτοκινήτου που οδηγούσε ο Όντομ έπεσε πάνω σε δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα, χάνοντας τον έλεγχο επειδή έψαχνε το κινητό του.

Ο 43χρονος δεν τραυματίστηκε από το συμβάν ενώ ήταν νηφάλιος. Να σημειώσουμε ότι Λαμάρ Όντομ έχει απασχολήσει και πάλι τις αρχές, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα με ναρκωτικά και αλκοόλ, γεγονός που παραλίγο να του κοστίσουν την ζωή το 2015.

#LamarOdom was involved in a car crash on Thursday, September 15, 2023, in Los Angeles, California. pic.twitter.com/NtmBCUJRpN