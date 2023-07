Πλησιάζει σε Γιεκίρι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές και αναμένεται να συνεργαστούν για τη νέα σεζόν.

Ο 28χρονος Νιγηριανός σέντερ αφήνει την Ευρωλίγκα, καθώς την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε, για να συνεχίσει την καριέρα του στη VTB League, όπου έπαιξε και πριν δύο χρόνια (2021-22) με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν.

Ο Γιεκίρι, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 4,9 πόντους και 3,2 ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο σε 30 παιχνίδια της Euroleague με τη Φενέρ και στη Μόσχα θα αποτελέσει επί της ουσίας τον αντικαταστάτη του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Source SDNA: Tonye Jekiri is in negotiations with CSKA Moscow