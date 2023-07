Ανανέωσε για ακόμα δύο χρόνια με τη Ζενίτ ο Ερτέλ

O 34χρονος Γάλλος γκαρντ, ο οποίος μετακόμισε στη ρωσική ομάδα την περασμένη σεζόν από τη Ρεάλ Μαδρίτης, είχε τη φετινή σεζόν 13,5 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 8,1 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 45 αγώνων της VTB League.

Υπενθυμίζεται, πως λόγω της απόφασής του να παίξει για τη Ζενίτ και λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Ερτέλ έχασε τη θέση του στην εθνική Γαλλίας, ενώ παράλληλα θα παραμείνει εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων και σε συλλογικό επίπεδο.

Zenit and Thomas Heurtel continue together as our club and the French point guard have agreed to extend contract until the summer of 2025 🦁🇫🇷 pic.twitter.com/319Vr1YnV2