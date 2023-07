Ζενίτ: Ανανέωσε για ένα χρόνο ακόμα τον Μοερμάν

Ο Μοερμάν θα φορέσει και την ερχόμενη σεζόν την φανέλα της Ζενίτ, όπως επισημοποίησε η ρωσική ομάδα. Ο 34χρονος,πλεον, πάουερ φόργουορντ το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε με την Μονακό, όμως στα μέσα της χρονιάς έλυσε το συμβόλαιο του με την γαλλική ομάδα και μετακόμισε στην Ζενίτ.

Το συμβόλαιο του με τον ρωσικό σύλλογο έληξε το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο η Ζενίτ προχώρησε στην ανανέωση του παίκτη για ένα χρόνο ακόμα. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε μέτρησε με την Ζενίτ στην VTB League 8,5 πόντους και 4,9 ριμπάουντ.

Adrien Moerman stays at Zenit for one more year ✍🏽



It will be great to be seeing you again, @moerman42 ✊🏽 pic.twitter.com/B6C6oxVe1N