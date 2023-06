Στην Ζενίτ και επίσημα ο Βινς Χάντερ

Κάτοικος Ρωσίας θα παραμείνει ο Χάντερ, καθώς η Ζενίτ ανακοίνωσε την απόκτηση του παίκτη για τα επόμενα δυο χρόνια.

Ο άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ σε 20 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο στην VTB League με τη φανέλα της Ούνικς Καζάν μέτρησε 10,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 1,5 κλεψίματα.

Η Ζενίτ καλωσόρισε τον παίκτη με αυτή την ανάρτηση:

Basketball club Zenit and American center Vince Hunter have signed a two-year contract.



The player will wear a jersey with a number 32 on the back of it.



Welcome to Saint Petersburg, Vince! ✊🏽 pic.twitter.com/o5JXHugkK0