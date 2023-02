Ο Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ βλέπει τον Λεμπρόν να γράφει ιστορία! (vid)

Ο «Βασιλιάς» πριν την αναμέτρηση χρειάζονταν 36 πόντους για να σπάσει το ιστορικό ρεκόρ του Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, για να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του NBA.

Ο θρυλικός Τζαμπάρ, δίνει το παρών στο γήπεδο και παρακολουθεί από τις court seats την αναμέτρηση και άπαντες περιμένουν την ιστορική στιγμή που ο Λεμπρόν θα τον προσπεράσει.

H θρυλική μορφή των Μιλγουόκι Μπακς και τον Λος Άντζελες Λέικερς, για την ώρα βρίσκεται στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στο NBA με 38,387 πόντους, όμως ο Λεμπρόν πλησιάζει...

Δείτε παρακάτω το video:

Greatness is in the building.



NBA all-time leading scorer Kareem Abdul-Jabbar looks on as LeBron James chases his record.



Lakers-Thunder, live on TNT! pic.twitter.com/awbzuRFwoX