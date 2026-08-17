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Ο εξτρέμ που μίλησε ο Μονκαντά και η... καψούρα του Ολυμπιακού

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Ο παίκτης που ενδέχεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό καθώς έχει καλή προσφορά στα χέρια του, ο εξτρέμ με τον οποίο έγινε διερευνητική επαφή και ο... πανάκριβος ασος που θέλουν στο Λιμάνι

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Ο εξτρέμ που μίλησε ο Μονκαντά και η... καψούρα του Ολυμπιακού