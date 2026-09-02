Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Νέο look: Η αλλαγή στην εικόνα της Ράνιας Τζίμα που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή (Pic) 02-09-2026 17:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA επιστρέφει με νέο look. Δείτε την με ένα κλικ στο θέμα του Dailymedia.com.gr «Ξανθιά, θέλω να κάνω κάτι δικό μου»: Έτσι άρχισαν όλα… menshouse.gr Τέλος το ξανθό για τη Ράνια Τζίμα - Η αλλαγή στην εικόνα της που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή dailymedia.gr Ποιας χώρας είναι η ομάδα; Στο απόλυτο κουίζ ποδοσφαίρου το 95% χάνει - Εσύ μπορείς το 10/10; menshouse.gr Άλλος είναι ο παίκτης που κρατάει στα χέρια του τη σεζόν του Παναθηναϊκού menshouse.gr Μήπως κάναμε λάθος με τον Ντόμινικ Κοτάρσκι; menshouse.gr «Για να μην εμφανίζεται οικονομικά αναλφάβητος»: Η γκάφα Τσίπρα που εντόπισε ο Κώστας Βαξεβάνης dailymedia.gr Νέο look: Η αλλαγή στην εικόνα της Ράνιας Τζίμα που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή (Pic) SHARE