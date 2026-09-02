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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA επιστρέφει με νέο look.

Νέο look: Η αλλαγή στην εικόνα της Ράνιας Τζίμα που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή (Pic)