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Νέο look: Η αλλαγή στην εικόνα της Ράνιας Τζίμα που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή (Pic)

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Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του MEGA επιστρέφει με νέο look.

Δείτε την με ένα κλικ στο θέμα του Dailymedia.com.gr

 

Νέο look: Η αλλαγή στην εικόνα της Ράνιας Τζίμα που την έκανε ακόμα πιο εντυπωσιακή (Pic)