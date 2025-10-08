Το NBA επιστρέφει στο NBC μετά από 23 χρόνια!

Το ιστορικό τηλεοπτικό brand ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με συμβόλαιο 2,5 δισ. ευρώ ετησίως, νέα ομάδα αστέρων και την υπόσχεση να ξαναγράψει τηλεοπτική ιστορία. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ύστερα από δύο δεκαετίες απουσίας, το NBC επιστρέφει δυναμικά στα αμερικανικά παρκέ, αναλαμβάνοντας ξανά τα τηλεοπτικά δικαιώματα του NBA. Η συμφωνία, που ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ τον χρόνο, αποτελεί μέρος του νέου ρεκόρ των 76 δισ. ευρώ που εξασφάλισε η λίγκα μέσα από 11ετές deal με τις Amazon και Disney.

Η τελευταία φορά που το NBA είχε ακουστεί στο NBC ήταν στις 12 Ιουνίου 2002, όταν οι Λος Άντζελες Λέικερς νικούσαν τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς στον τελικό με 113-107, κατακτώντας το τρίτο σερί πρωτάθλημα της δυναστείας τους. Έκτοτε, η εμβληματική μουσική «Roundball Rock» του Τζον Τες έμεινε ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά σήματα στην αμερικανική τηλεοπτική ιστορία.

Η NBCUniversal επιδιώκει να επαναλάβει την επιτυχία του «Sunday Night Football», της πιο δημοφιλούς εκπομπής στις ΗΠΑ επί 14 συνεχόμενα χρόνια, αυτή τη φορά με μπάσκετ. Το νέο brand θα λέγεται «Sunday Night Basketball» ή «Basketball Night in America», με ζωντανές μεταδόσεις κάθε εβδομάδα από τα γήπεδα.

Ο Ρικ Κορντέλα, πρόεδρος του NBC Sports, τόνισε ότι «πρόκειται για μια τεράστια επένδυση που μας δίνει πρόσβαση σε ένα διαφορετικό κοινό την άνοιξη, μια περίοδο που το πρόγραμμα χρειάζεται φρέσκο περιεχόμενο». Στο τηλεοπτικό πακέτο περιλαμβάνονται έως και 100 αγώνες κανονικής περιόδου, που θα μεταδίδονται τόσο στο NBC όσο και στη streaming πλατφόρμα Peacock, τις Κυριακές, Δευτέρες και Τρίτες (με το brand «Coast 2 Coast Tuesday»).

Ο Λένι Κράβιτς και η νέα εποχή

Η νοσταλγία συνδυάζεται με την καινοτομία: το θρυλικό «Roundball Rock» επιστρέφει, αλλά αυτή τη φορά με… Λένι Κράβιτς! Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει το μουσικό intro του «Sunday Night Basketball», σηματοδοτώντας τη νέα εποχή. «Ο Λένι είναι το τέλειο πρόσωπο για να δώσει τον τόνο κάθε Κυριακή βράδυ», δήλωσε ο Tripp Dixon, δημιουργικός διευθυντής του NBC Sports. «Το πάθος και η ενέργειά του αντικατοπτρίζουν απόλυτα το πνεύμα του NBA».

Συνάμα το NBC επιστρατεύει ένα all-star team σχολιαστών και παρουσιαστών: ο Μάικ Τίρικο στην περιγραφή, ο Ρέτζι Μίλερ και ο Τζαμάλ Κρόφορντ στα σχόλια, ενώ η Μαρία Τέιλορ θα ηγείται του στούντιο πλαισιωμένη από τους Καρμέλο Αντονι, Βινς Κάρτερ και Τρέισι ΜακΓκρέιντι.

Η πρεμιέρα έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου, με το πρώτο ματς μεταξύ των Χιούστον Ρόκετς και των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Θα ακολουθήσει το ντέρμπι Λέικερς – Γουόριορς… 8.532 ημέρες μετά την τελευταία μετάδοση του NBC. «Το να ξαναείμαι στο NBA είναι σαν να επιστρέφω σπίτι», είπε ο Τίρικο ενώ ο Μίλερ, που υπήρξε εμβληματική φιγούρα των 90s, πρόσθεσε: «Μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας μου ήταν στο NBC. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέες για τη νέα γενιά παικτών».

«Basketball Night in America»

Πέρα από την εικόνα, η NBC ποντάρει στη χημεία της ομάδας. Οι Αντονι, Κάρτερ και ΜακΓκρέιντι δεν άργησαν να διαφωνήσουν ζωντανά για το ποια ομάδα θα κυριαρχήσει στην Ανατολή — με τον Μέλο να ποντάρει στους Νικς, προκαλώντας γέλια και ειρωνικά νεύματα από τους άλλους δύο που προτίμησαν τους Καβαλίερς. Η εκπομπή θα διακόπτεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις: Super Bowl, All-Star Game και Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνου-Κορτίνα 2026.

Παράλληλα, θα υπάρχει καινοτόμο segment με τίτλο «On the Bench», όπου αναλυτές θα παρακολουθούν από κοντά τις ομάδες, μεταφέροντας στρατηγικές και backstage παρατηρήσεις.

Τηλεοπτική νοσταλγία

Η επιστροφή του NBA στο NBC δεν είναι μόνο κίνηση marketing· είναι μια επένδυση συναισθηματικού κεφαλαίου. Οι σημερινοί 40ρηδες και 50ρηδες μεγάλωσαν με το «NBA on NBC» και τους φωνές των Μπομπ Κόστας, Μαρβ Αλμπερτ και Τομ Χάμοντ. Η νέα γενιά καλείται τώρα να βιώσει το ίδιο συναίσθημα μέσα από το streaming και τα social media.

Το «NBA on NBC» επιστρέφει για να ενώσει δύο κόσμους — τον ρομαντισμό των 90s με τη διαδραστικότητα του σήμερα. Με νέους ήρωες, καινούριες πλατφόρμες και την παλιά μαγεία να παίζει ξανά στο background, η τηλεόραση των σπορ κάνει ένα ριμπάουντ που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι.

Μιντιάρχης