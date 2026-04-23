Μάχη «Δικεφάλων»: Τελικός για ΑΕΚ ή ανατροπή για ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται σήμερα στη Μίκρα, με φόντο την πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier.

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μονομαχούν σήμερα (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στη Μίκρα για τον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Handball Premier, με τους «κιτρινόμαυρους» να προηγούνται 1-0 στη σειρά, με το 37-31 της περασμένης Δευτέρας στο «Γ. Κασιμάτης».

Αν η ομάδα του Αλέξη Αλβανού πάρει τη νίκη τότε θα περάσει στους τελικούς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό/ΙΕΚ Ξυνή, που «καθάρισε» με 2-0 τον Ιωνικό ΝΦ. Αν νικήσει ο ΠΑΟΚ, η σειρά θα οδηγηθεί σε 3ο και τελευταίο ματς τη Δευτέρα (27/4, 16:30).

«Πάμε για ένα παιχνίδι πολύ διαφορετικό. Είναι μια σειρά από παιχνίδια, αλλά πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι», τόνισε ο Αλέξης Αλβανός.

Ο Μπάμπης Ανανιάδης δήλωσε από την αντίθετη πλευρά: «Το βασικό μας πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε όλοι, ήταν στην άμυνα. Είναι θέμα συνεργασιών, διάθεσης και συνολικής αγωνιστικής παρουσίας. Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και πλέον θα προσπαθήσουμε να αντιδράσουμε άμεσα, να "γυρίσουμε τον διακόπτη" και να κάνουμε το 1-1 στο επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας».

