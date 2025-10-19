Χρόνος ανάγνωσης 1’ EHF EUROPEAN CUP Live Streaming: Χολόν - ΠΑΟΚ 19-10-2025 17:50 SDNA Newsroom Χάντμπολ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Για τον δεύτερο αγώνα του Round 2 του EHF European Men's Cup, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει, ως τυπικά φιλοξενούμενος, στην Μίκρα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, την Χολόν - Δείτε το ματς με εικόνα και ήχο. Το μπάτζετ για μεταγραφές που έκανε τον Μπενίτεθ να πει το ναι menshouse.gr Οι πολίτες υψώνουν «ανάχωμα»: Ηχηρό «όχι» σε Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία instanews.gr Ο παίκτης που έλειψε αφόρητα στον Μπαρτζώκα… menshouse.gr Άσος στο ημίχρονο, δύο τελικό: Η μέρα που η Ζωζώ Σαπουντζάκη «γκρέμισε» τα προποτζίδικα με τις προβλέψεις της menshouse.gr Δεν μπορεί να είναι αλήθεια: Πιάσαμε πάτο με το ChatGPT και επίσημα… instanews.gr «Θα λογοδοτούν όλοι»: Εξελίξεις στην ΕΡΤ μετά την γκάφα στο ντέρμπι αιωνίων dailymedia.gr Η εμφάνιση της ζωής της: Φαίη Σκορδά, δεν μπορεί... (vid) dailymedia.gr Μια ερώτηση μόνο: Είναι καλός τώρα ο Κέιν τώρα; menshouse.gr Live Streaming: Χολόν - ΠΑΟΚ SHARE