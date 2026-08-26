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Το ανακοινώνει στη ΔΕΘ παρά τις διαψεύσεις: Τα πάνω κάτω με τον 13ο μισθό

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Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει το σημαντικό οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο θα έχει και μια μεγάλη έκπληξη.

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Το ανακοινώνει στη ΔΕΘ παρά τις διαψεύσεις: Τα πάνω κάτω με τον 13ο μισθό