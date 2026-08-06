Τι ισχύει για τις πληροφορίες περί χωρισμού Ανδρομάχης και Γιώργου Λιβάνη

Οι τελευταίες ημέρες βρίσκουν την Ανδρομάχη και τον Γιώργο Λιβάνη στο επίκεντρο της δημοσιότητας, όχι για κάποια νέα επαγγελματική επιτυχία, αλλά εξαιτίας των έντονων σεναρίων που κάνουν λόγο για κρίση στη σχέση τους. Αλήθεια ή ανυπόστατες φήμες;

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