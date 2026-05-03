Έλληνας διαιτητής θα σφυρίξει τον μεγάλο τελικό

Βόλεϊ
Ο Μιχάλης Κουτσούλας ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του CEV Champions League Γυναικών, σε μια σημαντική στιγμή για την ελληνική διαιτησία.

Ο Έλληνας ρέφερι θα σφυρίξει την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βακίφμπανκ και την Ετσατσίμπασι, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου (20:00) στην Κωνσταντινούπολη, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης για το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Έλληνας διαιτητής δίνει το «παρών» σε τελικό της διοργάνωσης, καθώς ο Νώντας Γεροθόδωρος είχε οριστεί σε τελικούς των ανδρών το 2018 (Ζενίτ Καζάν - Λούμπε Τσιβιτανόβα) και το 2021 (ZAKSA - Τρεντίνο), ενώ είχε συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΠΕ: «Άλλη μία επιτυχία έρχεται να προστεθεί στην διεθνή καριέρα του Μιχάλη Κουτσούλα και της ελληνικής διαιτησίας, ο οποίος ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ γυναικών που θα διεξαχθεί σήμερα Κυριακή 3/5 (20.00) στην Κωνσταντινούπολη.

Ο διεθνής ρέφερι θα είναι πρώτος διαιτητής στον αγώνα ανάμεσα στις τούρκικες Βακίφμπανκ, Ετσατσίμπασι που θα αναμετρηθούν για τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης για το 2026».

