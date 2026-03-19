Τζιοβανίνι στο SDNA: «Ήμασταν καλά προετοιμασμένες για αυτή την έδρα»

Παρότι μόλις 25 ετών η Γκάια Τζιοβανίνι έχει ήδη μια γεμάτη τροπαιοθήκη με σπουδαίους τίτλους με την εθνική Ιταλίας. Πλέον πρόσθεσε και το ευρωπαϊκό Challenge Cup στη λίστα. Η Ιταλίδα ακραία μίλησε στο SDNA επισημαίνοντας πόσο κομβική ήταν η άμυνα της ομάδας της αλλά και πως διαχειρήστηκαν τη δύναμη της εξέδρας.

Φαντάζομαι πως το συναίσθημα της κατάκτησης του Challenge Cup είναι εκπληκτικό. Είσαι μια παίκτρια με πολλά μετάλλια στην καριέρα σου. Πώς νιώθεις σήμερα;

Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη για την ομάδα μου και για τον εαυτό μου. Πραγματικά αξίζαμε αυτό το κύπελλο γιατί παλέψαμε σε κάθε παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανη για εμάς και θα απολαύσουμε αυτό το κύπελλο όλες μαζί.

Το πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία ήταν πολύ ισορροπημένο. Ωστόσο στην Αθήνα κάνατε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ήταν θέμα πάθους στην άμυνα και κόντρα μπάλας;

Ναι, νομίζω ότι δουλέψαμε λίγο καλύτερα από το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε πολύ καλό μπλοκ-άμυνα και πιέζαμε συνέχεια. Αξιοποιήσαμε τις καλές μας άμυνες και αυτό ήταν το σημαντικότερο στοιχείο που έφερε και το τελικό αποτέλεσμα.

Συνήθως παίζεις σε εντυπωσιακά γήπεδα με μεγάλες ομάδες στην Ιταλία. Σήμερα όμως ήταν διαφορετικά σε αυτό το γήπεδο με αυτό το πλήθος. Πώς μπορείς να το περιγράψεις;

Σίγουρα ήταν λίγο διαφορετικά, αλλά το γνωρίζαμε από πριν. Ξέραμε ότι θα υπήρχε όλος αυτός ο κόσμος και πραγματικά γινόταν ένας χαμός! Ήταν ένα πολύ δύσκολο και σκληρό ματς, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη για το πώς διαχειριστήκαμε το παιχνίδι. Αντέξαμε στην πίεση γιατί ήμασταν καλά προετοιμασμένες για αυτό.