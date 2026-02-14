Ο Ολυμπιακός ONEX συνέχισε την ανοδική του πορεία στη Volley League, πετυχαίνοντας τέταρτη διαδοχική νίκη, αυτή τη φορά με 3-0 σετ απέναντι στην Κηφισιά στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη».

Με το τρίποντο αυτό οι Πειραιώτες έφτασαν τους 32 βαθμούς και ανέβηκαν προσωρινά στη 2η θέση της βαθμολογίας. Στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός με 37 βαθμούς.

Η Κηφισιά, που έμεινε στους 11 βαθμούς, πάλεψε ιδιαίτερα στο τρίτο σετ αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει τη ροή της αναμέτρησης.

Καθοριστικό στοιχείο για τους γηπεδούχους ήταν το αποτελεσματικό μπλοκ-άμυνα, που περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της Κηφισιάς. Ο Πέριν ηγήθηκε επιθετικά με 16 πόντους, ενώ ο Τζιάβρας ξεχώρισε στην υποδοχή και την άμυνα, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση.

Στο πρώτο σετ οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν 8-5, ενώ διατήρησαν μικρό προβάδισμα μέχρι τα μέσα (15-12). Με πίεση από τη γραμμή του σερβίς και αποτελεσματικό μπλοκ, ξέφυγαν 22-17 και έκλεισαν το σετ με 25-21 για το 1-0.

Παρόμοια εικόνα και στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 6-2, όμως η Κηφισιά μείωσε σε 10-9 και παρέμεινε κοντά έως το 13-12. Σε εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό, έφτασαν στο 20-14 και παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να πλησιάσουν στο 23-21, κατέκτησαν και αυτό το σετ με 25-22, κάνοντας το 2-0.

Το τρίτο σετ ήταν το πιο αμφίρροπο. Η Κηφισιά προηγήθηκε 10-7 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 14-16, δείχνοντας διάθεση να επιστρέψει στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός όμως αντέδρασε άμεσα, πέρασε μπροστά 17-16 και στη συνέχεια το σκορ πήγε πόντο-πόντο (21-21, 22-21). Με ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία, οι Πειραιώτες έφτασαν στο 25-22, ολοκληρώνοντας τη νίκη χωρίς απώλειες σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσους, 40 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ της Κηφισιάς από 2 άσους, 32 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Πιτακούδης 5 (3/10 επ., 2 μπλοκ), Σέντλατσεκ 13 (10/19 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 33% άριστες), Πέριν 16 (14/29 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. – 39% άριστες), Ατανασίεβιτς 14 (11/25 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Καβάνα 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 5 (2/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 69% υπ. – 69% άριστες)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 10 (6/20 επ., 4 μπλοκ, 26% υπ. – 16% άριστες), Μπάνοφ 14 (11/23 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ), Σπυριούνης 9 (9/20 επ., 36% υπ. – 18% άριστες), Στάνκοφ 1 (1/2 επ.), Ρανγκέλ 4 (4/6 επ.), Μπόρις 3 (1/6 επ., 2 μπλοκ) / Φωλιάς (λ., 53% υπ. – 47% άριστες), Μπαρντακτζιάν, Φράγκος, Αχιλλεόπουλος (λ.)