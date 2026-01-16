Ανδρεόπουλος στο SDNA: «Υπήρχε εκνευρισμός μετά τον τελικό, μου είχαν λείψει τα ντέρμπι»

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μετά το τρίποντο του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, ανέφερε ότι υπήρχε εκνευρισμός μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup, αλλά έπρεπε να αντιδράσουν, ενώ τόνισε ότι του είχαν λείψει αυτά τα ντέρμπι.

Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και έφτασε στη νίκη με 3-0 σετ, για την 11η αγωνιστική της Volley League.

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος μίλησε στο SDNA για το κλίμα που επικρατούσε μετά τον χαμένο τελικό του Super Cup, αλλά και τα στοιχεία που άλλαξαν μετά από αυτόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος στο SDNA:

Ένα ντέρμπι που νικήσατε σχετικά εύκολα. Ποιο ήταν το «κλειδί» αυτής της νίκης;

Το ποιοτικό βόλεϊ που παίξαμε, κρατήσαμε τα λάθη μας σε έναν μικρό αριθμό και έπειτα ήμασταν αποφασιστικοί στην επίθεση.

Πριν λίγα 24ωρα δεχθήκατε σκληρή κριτική λόγω του χαμένου τελικού στο Super Cup. Είχατε ένα παραπάνω άγχος στο σημερινό ματς;

Όχι άγχος, υπήρχε εκνευρισμός της ομάδας και καλά υπήρχε γιατί μπορούμε να παίξουμε καλύτερα και το πιστεύουμε. Αυτό κάναμε σήμερα, αυτή θέλουμε να είναι η εικόνα. Θεωρώ πολύ σημαντικό να προπονούμαστε με ένταση και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε κάποια τακτικά πράγματα, αυτά θα τα πει ο προπονητής και εμείς οι παίκτες να είμαστε προετοιμασμένοι για ότι ζητήσει.

Είδαμε σε πολλούς πόντους σου να πανηγυρίζεις με τον κόσμο. Σου είχαν λείψει αυτά τα ντέρμπι;

Εννοείται μου είχαν λείψει και θέλω να ζήσω και άλλες τέτοιες στιγμές.

Με αυτό το τρίποντο κάνατε ένα μεγάλο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ωστόσο υπάρχει ακόμα μεγάλος δρόμος και θα παίξετε στην έδρα του Μίλωνα και του ΠΑΟΚ. Τι θα πρέπει να κάνετε για να επιτύχετε αυτό τον στόχο;

Να συνεχίσουμε να παίζουμε ποιοτικό βόλεϊ. Θα πρέπει να παίξουμε έξυπνα, αυτή η ομάδα έχει πολύ μεγάλη φυσική δύναμη, αυτό καμιά φορά μας οδηγεί να πιέζουμε παραπάνω στο σερβίς και γενικά στην επίθεση. Εκεί κάποιες φορές γίνονται αχρείαστα λάθη και πρέπει να παίζουμε πιο έξυπνα.