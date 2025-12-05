Η Χρυσή Βίβλος του League Cup μετά το 8ο τρόπαιο του Ολυμπιακού ONEX

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς» και κατέκτησε το όγδοο τρόπαιό του στη διοργάνωση.

Για τον ΠΑΟΚ αυτός ήταν ο έκτος τελικός στην ιστορία του θεσμού, χωρίς να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο, ενώ πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του από τους Πειραιώτες σε τελικό.

Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα τρόπαια στη διοργάνωση, ενώ ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με τέσσερις κατακτήσεις.

Η Χρυσή Βίβλος του League Cup «Νίκος Σαμαράς»

Αναλυτικά οι κατακτήσεις:

2011-12 (Σύρος): Φοίνικας Σύρου

2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός

2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ

2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός

2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός

2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός

2016-17 (Ρέντη): Ολυμπιακός

2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός

2018-19: (Σύρος – Ρέντη): Ολυμπιακός

2019-20 (Ρέντη – Μαρούσι): Παναθηναϊκός

2020-21 (Βέροια): Φοίνικας Σύρου

2021-22: Παναθηναϊκός

2022-23: Παναθηναϊκός

2023-24: Παναθηναϊκός

2024-25: Ολυμπιακός

2025-26: Ολυμπιακός

ΟΙ MVP LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2025:

2026: Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς (Ολυμπιακός)

2025: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)

2024: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός)

2023: Γίρι Κόβαρ (Παναθηναϊκός)

2022: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός)

2021: Ζίγκα Στερν [Σλοβενία] (Φοίνικας)

2020: Αξέλ Γιάκομπσεν (Δανία) (Παναθηναϊκός)

2019: Νίκος Ζουπάνι (Ολυμπιακός)

2018: Γέροεν Ράουβερντινκ (Ολυμπιακός)

2017: Κονσταντίν Τσούπκοβιτς (Ολυμπιακός)

2016: Δημήτρης Σουλτανόπουλος (Ολυμπιακός)

2015: Γιώργος Στεφάνου (Ολυμπιακός)

2014: Νίκος Κρέτσης (ΑΕΚ)

2013: Μπόγιαν Γιορντάνοφ (Ολυμπιακός)

2012: Στέλιος Νικηφορίδης (Φοίνικας Σύρου)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2025: