Η Χρυσή Βίβλος του League Cup μετά το 8ο τρόπαιο του Ολυμπιακού ONEX

Για τον ΠΑΟΚ αυτός ήταν ο έκτος τελικός στην ιστορία του θεσμού, χωρίς να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο, ενώ πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη ήττα του από τους Πειραιώτες σε τελικό.
Ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα τρόπαια στη διοργάνωση, ενώ ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με τέσσερις κατακτήσεις.
Η Χρυσή Βίβλος του League Cup «Νίκος Σαμαράς»
Αναλυτικά οι κατακτήσεις:
- 2011-12 (Σύρος): Φοίνικας Σύρου
- 2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός
- 2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ
- 2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός
- 2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός
- 2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός
- 2016-17 (Ρέντη): Ολυμπιακός
- 2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός
- 2018-19: (Σύρος – Ρέντη): Ολυμπιακός
- 2019-20 (Ρέντη – Μαρούσι): Παναθηναϊκός
- 2020-21 (Βέροια): Φοίνικας Σύρου
- 2021-22: Παναθηναϊκός
- 2022-23: Παναθηναϊκός
- 2023-24: Παναθηναϊκός
- 2024-25: Ολυμπιακός
- 2025-26: Ολυμπιακός
ΟΙ MVP LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2025:
- 2026: Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς (Ολυμπιακός)
- 2025: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)
- 2024: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός)
- 2023: Γίρι Κόβαρ (Παναθηναϊκός)
- 2022: Θανάσης Πρωτοψάλτης (Παναθηναϊκός)
- 2021: Ζίγκα Στερν [Σλοβενία] (Φοίνικας)
- 2020: Αξέλ Γιάκομπσεν (Δανία) (Παναθηναϊκός)
- 2019: Νίκος Ζουπάνι (Ολυμπιακός)
- 2018: Γέροεν Ράουβερντινκ (Ολυμπιακός)
- 2017: Κονσταντίν Τσούπκοβιτς (Ολυμπιακός)
- 2016: Δημήτρης Σουλτανόπουλος (Ολυμπιακός)
- 2015: Γιώργος Στεφάνου (Ολυμπιακός)
- 2014: Νίκος Κρέτσης (ΑΕΚ)
- 2013: Μπόγιαν Γιορντάνοφ (Ολυμπιακός)
- 2012: Στέλιος Νικηφορίδης (Φοίνικας Σύρου)
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ LEAGUE CUP ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 2012-2025:
- 2026: Ολυμπιακός (Αντώνης Βουρδέρης)
- 2025: Ολυμπιακός (Αντρέα Γκαρντίνι)
- 2024: Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
- 2023: Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
- 2022: Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
- 2021: Φοίνικας Σύρου (Ιγκόρ Γιούρισιτς)
- 2020: Παναθηναϊκός Δημήτρης Ανδρεόπουλος)
- 2019: Ολυμπιακός (Φερνάντο Μπενίτεθ Μουνιόθ)
- 2018: Ολυμπιακός (Φερνάντο Μπενίτεθ Μουνιόθ)
- 2017: Ολυμπιακός (Σλόμπονταν Μπόσκαν)
- 2016: Ολυμπιακός (Ρομπέρτο Πιάτσα)
- 2015: Ολυμπιακός (Δημήτρης Καζάζης)
- 2014: ΑΕΚ (Άκης Φλαούνας)
- 2013: Ολυμπιακός (Δημήτρης Καζάζης)
- 2012: Φοίνικας Σύρου (Νίκος Νεόφυτος)