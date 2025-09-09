ΠΑΟΚ: Τα σύννεφα με Μασό και η γραφειοκρατική εκκρεμότητα του Ερνάντεζ

Οι δύο Κουβανοί του ΠΑΟΚ δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στην προετοιμασία, ο καθένας για τους δικούς του, διαφορετικούς λόγους.

Ένα θέμα που μοιάζει... άλυτο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ και αυτό έχει να κάνει με τον Μασό Άλβαρεζ.

Ο Κουβανός αθλητής ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και πολύ καιρό στο να συνεχίσει την καριέρα του στον Δικέφαλο, μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στο VNL με την εθνική του ομάδα, κάνει δεύτερες σκέψεις, ενώ παράλληλα δέχεται μεγάλη πίεση από τους εκπροσώπους του να φύγει πριν καλά-καλά έρθει στον ΠΑΟΚ, την στιγμή που έχει προτάσεις πολύ πιο ισχυρές οικονομικά (κάτι λογικό μετά την εικόνα του, με τον Δικέφλαο να πετυχαίνει διάνα κλείνοντάς τον από νωρίς), με τους ενδιαφερόμενους να τον λογίζουν ως διαγώνιο.

Στον Δικέφαλο δεν είναι διατεθειμένοι να παρατήσουν τόσο εύκολα την υπόθεση και θα κυνηγήσουν κάθε έννομο συμφέρον γύρω από αυτή την περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία έχει δείξει πως και σε ανάλογες περιπτώσεις, ο αθλητής βγαίνει ο... ευνοούμενος της υπόθεσης και η ομάδα ζημιωμένη.

Αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή, ο Δικέφαλος καλείται να βγει στην αγορά για τον αντικαταστάτη του που θα αποτελέσει το βασικό δίδυμο με τον Νικολάι Κόλεβ στο φιλέ.

Από εκεί και έπειτα, στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει ακόμη το παρών ο Φερνάντο Ερνάντεζ, με το ζήτημά του να είναι καθαρά γραφειοκρατικό. Ο Κουβανός αθλητής περιμένει να εκδοθεί η visa (η διαδικασία διαρκεί περίπου ένα μήνα) και στο προσεχές διάστημα θα ταξιδέψει για τη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα εκγύμνασης με τους συμπαίκτες του στην Ελλάδα, ενώ όλο το καλοκαίρι πραγματοποίησε ατομικές προπονήσεις με στόχο να έρθει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος σωματικά στο Παλατάκι.