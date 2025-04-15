Η λίστα των υποψηφίων στις εκλογές του Παναθηναϊκού ΑΟ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:
«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος γνωστοποιεί τους υποψήφιους για την εκλογική διαδικασία.
Αναλυτικότερα:
Για το αξίωμα του Προέδρου
ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Για το αξίωμα των μελών ΔΣ οι:
ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΓΟΥΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΑΝΙΑ)
ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΑΚΟΛΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΘΩΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΕΡΖΑΚΗ ΕΛΛΗ
Για το αξίωμα μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής:
ΓΑΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ»