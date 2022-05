Gladiator στην «αρένα» της Ρώμης ο Στέφανος! (vids)

Εξαιρετικός μετά την απώλεια του πρώτου σετ ο 23χρονος τενίστας, επικράτησε του 25χρονου Γερμανού (Νο.3) με 4-6, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 28 λεπτά, για να κλείσει θέση στον τελικό του Internazionali για πρώτη φορά στην καριέρα του. Εκεί λογικά θα βρει αύριο (15/5) στις 17.00 τον Νόλε, αρκεί εκείνος να κάνει το... αναμενόμενο λίγες ώρες αργότερα (20.30) και να αφήσει εκτός τον Κάσπερ Ρουντ.

Θα είναι ο πέμπτος Masters τελικός της καριέρας του (2-2) και ο δεύτερος για φέτος, αφού έφυγε με το τρόπαιο από το Μόντε Κάρλο. Το θέμα, βέβαια, είναι ότι για άλλη μια χρονιά «ζωγραφίζει» στο χώμα, όπου έχει φετινό ρεκόρ 14-2 με δύο τελικούς, έναν ημιτελικό (Μαδρίτη) και έναν προημιτελικό (Βαρκελώνη)! Υπάρχει καλύτερο μήνυμα εν όψει Roland Garros (22/5);

Εκτός των άλλων, είναι και με διαφορά πλέον πρώτος σε νίκες για το 2022, καθώς έχει πετύχει 31 νίκες έναντι 28 του Κάρλος Αλκαράθ. Όλα αυτά έξι μήνες μετά την επέμβαση στον αγκώνα, μετά την οποία ο ίδιος ο Στεφ περίμενε ότι θα επέστρεφε σε τοπ επίπεδο το καλοκαίρι!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έδειξε για άλλη μια φορά ότι σε αυτή την επιφάνεια, σε αυτό το χώμα που μοιάζει πολύ με αυτό του Roland Garros, είναι καλύτερος από τον Ζβέρεφ. Μπορεί να έχασε το πρώτο σετ, όμως δεν έχασε την ψυχραιμία του, είχε υπομονή, βελτίωσε τους αριθμούς στο σερβίς του και με σταθερότητα από τη βασική γραμμή, «έσπρωξε» τον αντίπαλό του σε πολλά λάθη. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι και το σερβίς του Ζβέρεφ δεν ήταν σε καλή μέρα και έδωσε ευκαιρίες στον Στέφανο.

Ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε λίγο «παθητικά» τον αγώνα και δεν είχε βοήθεια ούτε από το σερβίς του. Παρότι είχε χαμηλό ποσοστό ευστοχίας στο πρώτο σερβίς, «κρατήθηκε» από τους πόντους πίσω από το δεύτερο, αλλά άντεξε μέχρι το έβδομο γκέιμ. Εκεί ο Ζβέρεφ βρέθηκε με το πρώτο του μπρέικ πόιντ και με λίγη βοήθεια από την ταινία του φιλέ, «έσπασε» τον Στεφ και πέρασε μπροστά με 3-4. Το μπρέικ αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει και το πρώτο σετ.

Ο Στεφ, ωστόσο, μπήκε δυνατά στο δεύτερο και με το μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκε με 2-0. Ο Ζβέρεφ απείλησε με δύο μπρέικ πόιντ στο επόμενο γκέιμ, αλλά ο Τσιτσιπάς έμεινε όρθιος και αυτό μάλλον ήταν το σημείο-κλειδί του σετ.

Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς άρχισε να σερβίρει πολύ καλύτερα και όχι μόνο δεν ένιωσε να κινδυνεύει από τον Ζβέρεφ, αλλά βρέθηκε ο ίδιος έναν πόντο από το δεύτερο μπρέικ στο 4-1. Τελικά, πήρες τις μπάλες στο 5-3 και με απόλυτη συγκέντρωση παρά το 0-15 του Ζβέρεφ έκλεισε το σετ.

Σέρβιρε, όμως, καλά και στο τρίτο, την ώρα που ο Γερμανός φαινόταν να έχει χάσει τον ρυθμό του. Δέχτηκε το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2) και στη συνέχεια δεν φαινόταν ικανός να χτυπήσει στα ίσα τον Τσιτσιπά, αφού έκανε σωρεία λαθών και δεν έβρισκε απαντήσεις στα σερβίς του αντιπάλου του.

Υπό μεγάλη πίεση στο 5-3, δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε έναν πόντο στο σερβίς του και ο Στεφ πήρε πανηγυρικά τη ρεβάνς για την ήττα του στα ημιτελικά της Μαδρίτης. Διεύρυνε και το ρεκόρ του κόντρα στον Ζβέρεφ, καθώς έχει οκτώ νίκες σε 12 αγώνες (4-1 στο χώμα).

Ο Ζβέρεφ μπορεί να σημείωσε 30 winners έναντι 18 του Στέφανου, όμως είχε και 41 αβίαστα ενώ ο Έλληνας τενίστας είχε 29.

Κόντρα στον Τζόκοβιτς ο Στεφ έχει έξι ήττες σε οκτώ αγώνες και κόντρα στον Ρουντ έχει μία νίκη σε δύο αγώνες. Όλοι καταλαβαίνουμε ποιον θα ήθελε για αντίπαλο στον τελικό!

Rivalry dominance: REAFFIRMED 🇬🇷@steftsitsipas outlasts Zverev in three sets to reach his maiden Rome final - his fifth at Masters 1000 level - at #IBI22! pic.twitter.com/u4BVpYBUwQ