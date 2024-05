Baby Reindeer: Η πραγματική «Μάρθα» ξεσπά - «Δεν είμαι stalker, ο Γκαντ είχε εμμονή μαζί μου» 

Τη δική της εκδοχή για τη φύση της σχέσης της με τον Ρίτσαρντ Γκαντ, τον δημιουργό και πρωταγωνιστή της σειράς «Μικρό Ταρανδάκι» του Netflix που έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση, έδωσε εχθές το βράδυ η Φιόνα Χάρβεϊ, η γυναίκα που φέρεται να αποτέλεσε την έμπνευση για τον χαρακτήρα της εμμονικής stalker «Μάρθας».

Μιλώντας αποκλειστικά στον Πιρς Μόργκαν, η 58χρονη σήμερα γυναίκα ισχυρίστηκε ότι τις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα του «Baby Reindeer» η ζωή της έχει μετατραπεί σε κόλαση, αφού δέχεται απειλές ακόμα και ενάντια στη ζωή της από φαν της σειράς που κατάφεραν να την εντοπίσουν σχεδόν αμέσως από τις περιγραφές του Γκαντ και άλλες λεπτομέρειες.

Η Χάρβει εξήγησε ότι αποφάσισε να μιλήσει δημόσια για να ξεκαθαρίσει ορισμένα πράγματα εξαιτίας της παρενόχλησης που δέχεται αλλά και ζημιάς που έχει προκαλέσει στην καριέρα της η «δυσφημιστική» - κατά την ίδια - σειρά. Αν και η ίδια υποστήριξε από την αρχή της συνέντευξης ότι δεν έχει δει το «Μικρό Ταρανδάκι», έδειχνε να γνωρίζει αρκετές λεπτομέρειες από τη σειρά που παρουσιάζεται ως αληθινή ιστορία.

Ο Πιρς Μόργκαν έθεσε μία σειρά από ερωτήσεις στην 58χρονη γυναίκα, προσπαθώντας να ξεκαθαρίσει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα στη σειρά φαινόμενο του Netflix. Ωστόσο, τόσο οι απαντήσεις της Χάρβεϊ όσο και οι προθέσεις του παρουσιαστή έγιναν αντικείμενο σφοδρών επικρίσεων στα social media, με σχολιαστές να χαρακτηρίζουν ψυχικά ασθενή τη γυναίκα και να κατηγορούν τον Μόργκαν ότι την εκμεταλλεύεται για τα views.

H γνωριμία της «Μάρθα» με τον «Ντόνι»

Στη σειρά του Netflix ο «Ντόνι» (ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Γκαντ) γνωρίζει για πρώτη φορά την «Μάρθα» όταν εκείνη μπαίνει στο μπαρ όπου εργάζεται δείχνοντας πολύ στενοχωρημένη. O μπάρμαν-κωμικός της προσφέρει δωρεάν μια κούπα τσάι, αφού εκείνη δεν έχει λεφτά να πληρώσει, και ξεκινά ο... εφιάλτης του.

Σύμφωνα με τη Φιόνα Χάρβεϊ, αυτή η σκηνή απέχει πολύ από την αλήθεια. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι είχε πάει στο Hawley Arms (την παμπ όπου εργαζόταν o Γκαντ) για να φάει και ότι εκείνος την πρόσεξε πρώτος. «Παρήγγειλα ένα γεύμα και μία λεμονάδα. Πεινούσα πάρα πολύ, είμαι διαβητική και έτσι πεινούσα» λέει χαρακτηριστικά. «Εκείνος διέκοψε τη συζήτηση που είχα... Είπε, «α, είσαι Σκωτσέζα» και μετά μονοπώλησε τη συζήτηση, παρόλο που μιλούσα με κάποιον άλλο. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα έδειχνε να έχει εμμονή μαζί μου».

Η Χάρβεϊ λέει ότι σχημάτισε αρνητική εντύπωση για τον Γκαντ, ότι έδειχνε πολύ φαντασμένος και συμφεροντολόγος. «Δεν έπρεπε να είχα πάει ποτέ σε εκείνη την παμπ».

Καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής της με τον Μόργκαν, η Χάρβεϊ αναφερόταν συνεχώς σε συγκεκριμένες σκηνές από τη σειρά που «δεν εκτυλίχθηκαν έτσι στην πραγματικότητα», προκειμένου να δείξει ότι πρόκειται για δημιούργημα της «αρρωστημένης» φαντασίας του κωμικού «με στόχο να βγάλει χρήματα». Για παράδειγμα, είπε ότι δεν είχε ποτέ τσακώσει τον Γκαντ να την κρυφοκοιτάζει από το παράθυρο του σπιτιού της, και διέψευσε κατηγορηματικά ότι του είχε επιτεθεί σεξουαλικά σε ένα απομονωμένο δρομάκι.

Αναφορικά με τα 41.000 email και τα αμέτρητα γραπτά και ηχητικά μηνύματα που φέρεται να έστειλε στον Γκαντ το διάστημα που τον «κατεδίωκε», είπε ότι αυτός ο αριθμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι μπορεί να έστειλε στον κωμικό μερικά email (κάτω από 10) στο πλαίσιο της «πλάκας» που έκαναν μεταξύ τους, παρότι η ίδια λέει ότι δεν είχαν βρεθεί από κοντά πάνω από 4-5 φορές. Επίσης παραδέχτηκε ότι μπορεί να πόσταρε γύρω στα 18 tweet απευθυνόμενη στον κωμικό και πλέκοντας το εγκώμιο του stand up show του την εποχή της υποτιθέμενης παρενόχλησης.

Η επιμονή των ερωτήσεων του Πιρς Μόργκαν σχετικά με τον αριθμό των email και των φωνητικών μηνυμάτων που φέρεται να έστειλε στον Γκαντ δημιούργησε ένταση στο πλατό, με τον παρουσιαστή να λέει επανειλημμένα στην καλεσμένη του ότι αυτοί οι ισχυρισμοί μπορούν εύκολα να αποδειχθούν από την πλευρά του Γκαντ, και εκείνη να επισημαίνει ότι ακόμα κι αν συνέβαινε αυτό (παρότι δεν είναι αλήθεια) η σειρά θα εξακολουθούσε να είναι δυσφημιστική λόγω των άλλων ισχυρισμών.

Το παρατσούκλι «Μικρό Ταρανδάκι» και το... κρέμασμα των κουρτινών

Μεταξύ των ερωτήσεων που δέχτηκε η Φιόνα Χάρβει από τον Πιρς Μόργκαν ήταν εάν όντως αποκαλούσε τον Γκαντ «μικρό ταρανδάκι» το διάστημα της γνωριμίας τους. «Αυτό το κομμάτι είναι αληθινό. Είχα ένα λούτρινο ταρανδάκι και εκείνος είχε ξυρίσει το κεφάλι του. Τα μαγαζιά ήταν στολισμένα με ταράνδους εκείνο το διάστημα επειδή ήταν Χριστούγεννα. Ήταν απλώς ένα αστείο»

Αναφορικά με το αστείο με το σεξουαλικό υπονοούμενο που εμφανίζεται στη σειρά να λέει ο «Ντόνι» στη «Μάρθα» για το κρέμασμα των κουρτίνων της, με την ίδια να το παίρνει στα σοβαρά και να το επαναλαμβάνει συνεχώς, η Χάρβεϊ λέει ότι ήταν απλώς ένα από τα καλαμπούρια που έκαναν στο Hawley Arms. Σύμφωνα με την ίδια ο κόσμος στο συγκεκριμένο μπαρ έκανε συχνά τέτοιου είδους χιουμορ.

Ερωτηθείσα αν ήταν ποτέ ερωτευμένη με τον Γκαντ απάντησε ότι «δεν της αρέσουν τα μικρά άνεργα αγοράκια», ενώ αρνήθηκε ότι είχε επιτεθεί στην κοπέλα του αλλά και ότι είχε παρενοχλήσει τους γονείς του.

Η Φιόνα Χάρβει αποκάλυψε ότι σκεφτεται να κινηθεί νομικά εναντίον του Γκαντ, του Netflix αλλα και βρετανικών μέσων όπως η Daily Mail που παρουσίασαν ως αληθινή την υπόθεση του Baby Reindeer. Επίσης έστειλε το δικό της μήνυμα στον κωμικό κοιτάζοντας τη κάμερα. «Άφησε με ήσυχη σε παρακαλώ. Φτιάξε τη ζωή σου, βρες μια κανονική δουλειά. Μου προξενεί φρίκη αυτό που έκανες».

Η 58χρονη «ανακρίθηκε» επίσης από τον Μόργκαν για την προσωπική της ζωή και τις ερωτικές της σχέσεις. Η Χάρβει είπε ότι τελευταία 5 χρόνια έχει σχέση με έναν δικηγόρο, αρνούμενη πάντως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Πήγε να μου στήσει παγίδα» ο Μόργκαν

Δυσαρεστημένη με τη συζήτησή της με τον Βρετανό παρουσιαστή φαίνεται πως είναι η 58χρονη Χάρβεϊ, αφού σε δηλώσεις που έκανε στην Daily Record πριν ακόμα μεταδοθεί η συνέντευξη εχθές το βράδυ, λέει ότι ο Μόργκαν προσπαθούσε να της στήσει παγίδα με τις ερωτήσεις του.

Η Χάρβεϊ είπε συγκεκριμένα ότι πήγε να την μπερδέψει αρκετές φορές. «Με ρωτούσε συνεχώς, "είσαι σίγουρη ότι δεν έστειλες σε αυτόν τον τύπο 41.000 email;". Για δέκα λεπτά με ρωτούσε ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Του είπα "κοίτα, ακόμα κι αν έστειλα μερικά email αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι ένοχη για τα υπόλοιπα". Αν παρουσιάζεις κάτι σαν αληθινή ιστορία πρέπει να είναι 100% αλήθεια».

«Νιώθω πως με χρησιμοποίησε κάπως» είπε για τον Μόργκαν η 58χρονη, άποψη πάντως που δείχνουν να συμμερίζονται και αρκετοί σχολιαστές στα social media.

«Με ενοχλεί να βλέπω να εκμεταλλεύονται τα εμφανή ψυχολογικά προβλήματά της. Είναι κακόγουστο», αναφέρει ένα σχόλιο σχετικά με τη συνέντευξη του Μόργκαν. «Οι αμετακίνητες πεποιθήσεις και οι αυταπάτες της Μάρθας είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα» επισημαίνει ένας άλλος σχολιαστής. «Ήταν τελείως ανεύθυνο να τη βγάλουν στην τηλεόραση» γράφει ένας τρίτος.

Πηγή: news247.gr



"Have you ever been to prison?"



Piers Morgan's interview with the 'real' Martha from Baby Reindeer, Fiona Harvey, is live now 👇



📺 https://t.co/TSXzPg8rKi@piersmorgan | #MarthaUncensored pic.twitter.com/4hil5bjVx7 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 9, 2024

"He didn't offer me a cup of tea."



Fiona Harvey denies the depiction of herself receiving free drinks from Richard Gadd in Baby Reindeer.



📺 https://t.co/TSXzPg8rKi@piersmorgan | #MarthaUncensored pic.twitter.com/IHZKxtQREQ — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 9, 2024

Piers Morgan presses Fiona Harvey on her denial of sending Richard Gadd multiple voicemails.



"The only explanation would be him taping me in the Hawley Arms," she claims.



📺 https://t.co/TSXzPg7TUK@piersmorgan | #MarthaUncensored pic.twitter.com/ZuBfX3K1O4 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 9, 2024

"I think Richard Gadd is completely off his head... and I'm not worried about the current one, as he's a lawyer."



Fiona Harvey tells Piers Morgan she has been in a relationship for five years.



📺 https://t.co/TSXzPg8rKi@piersmorgan | #MarthaUncensored pic.twitter.com/Y7QZUfKT2V — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) May 9, 2024