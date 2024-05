Θα το σηκώσουν οι αυτονομιστές του Βάσκου στην κατακόκκινη Αγιά Σοφιά

Ο Χρήστος Σταθόπουλος επαναλαμβάνει: η Φιορεντίνα θα χάσει από το… Βενιζέλος και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την ευρωπαϊκή κούπα!

Η Ελλάδα ξαναζεί μέρες Γουέμπλεϊ. Μισός αιώνας πέρασε για να φτάσει μια ελληνική ομάδα σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο ποδόσφαιρο, με εξαίρεση το έπος του 2004. Αυτή η ομάδα είναι ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος ήρθε και βρήκε ένα ρημαδιό που άφησαν πίσω τους ο Μαρτίνεθ και ο Καρβαλιάλ. Βρήκε μια πλαδαρή, αδιάφορη ομάδα, ποδοσφαιριστές που πάσχιζαν χωρίς επιτυχία για το αυτονόητο και τους μεταμόρφωσε σε Βάσκους αυτονομιστές.

Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό και περιμένει τη Φιορεντίνα. Ο Ολυμπιακός θα βάψει κόκκινη, κατακόκκινη την Opap Arena και μέσα στην Αγιά Σοφιά θα ενώσει όλο τον ελληνισμό για το μεγάλο όνειρο. Αυτό που δεν έχει καταφέρει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σύλλογος από τη χώρα μας: την κατάκτηση!!!

Τελικά ναι. We keep on dreaming. Γιατί αν σταματήσεις να ονειρεύεσαι, δε θα φτάσεις ποτέ στο στόχο. Ο Ολυμπιακός το επαναλάμβανε όλα αυτά τα χρόνια ότι μεγάλος στόχος είναι η ευρωπαϊκή κούπα, η μοναδική που του λείπει από τη συλλογή του, από την πιο πλούσια τροπαιοθήκη της Ελλάδας.

Και η ώρα έφτασε. Η ώρα που πάνω στο τρόπαιο του Europa Conference League θα χαραχτούν τα γράμματα OLYMPIACOS ζυγώνει και η Ελλάδα όλη ετοιμάζεται να ζήσει μεγάλες και ιστορικές στιγμές. Το έχω ξαναπεί, το έχω γράψει ευθέως: τον τελικό δεν τον χάνει ο Ολυμπιακός. Αυτός ο Ολυμπιακός. Αυτή η ομαδάρα του Μεντιλίμπαρ που δε σ’ αφήνει να πάρεις ανάσα και στα 90 λεπτά, που ξέρει τι θέλει, τι ζητά και –το κυριότερο- πώς να το πάρει. Αυτή η ομάδα που φτιάχνει μεγάλους πρωταγωνιστές, που αναδεικνύει ήρωες και εκτοξεύει καριέρες ποδοσφαιριστών ικανών να σηκώσουν τον δαφνοστεφανωμένο στο στήθος.

To όνειρο δεν είναι πια τρελό. Είναι αληθινό, είναι κάτι μαγικό, είναι κάτι επικό, είναι κάτι θρυλικό, είναι Ολυμπιακό. Τα παιδιά του Πειραιά, αυτά τα θρυλικά παιδιά του Πειραιά ανέβασαν επίπεδο όλο τον ερυθρόλευκο οργανισμό, τον έβαλαν στην ευρωπαϊκή ελίτ και τον καθιστούν ελκυστικό σε όλη την αφρόκρεμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη κατάκτηση. Η δεύτερη, η μεγαλύτερη και η ιστορικότερη, την Τετάρτη 29 Μαΐου στις 10 το βράδυ.

