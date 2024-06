Η Βενέτσια λύγισε την Κρεμονέζε και επιστρέφει στην Serie A

Οι δύο ομάδες είχαν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς στο πρώτο ματς που διεξήχθη στην έδρα της Κρεμονέζε και έληξε με το στείρο 0-0, με την ρεβάνς στην Βενετία να έχει τον χαρακτήρα τελικού.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ορμή στο γήπεδο και στο 24ο λεπτό ο Κρίστιαν Γκιτκιάερ σημείωσε το «χρυσό» γκολ που χάρισε στην Βενέτσια την άνοδο στη Serie A, αφού στη συνέχεια του αγώνα οι Κρεμονέζε απείλησε αλλά δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ.

Έτσι, η Βενέτσια έγινε η τρίτη ομάδα από την Serie B που πανηγυρίζει την άνοδο μετά την Πάρμα και την Κόμο, με την ομάδα από την Βενετία να επιστρέφει μετά από δύο σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

GIANLUCA BUSIO 🇺🇸 ASSIST TO HELP VENEZIA TAKE THE LEAD‼️🙌 pic.twitter.com/UJZnUpzCch