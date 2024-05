OMODA & JAECOO: Το μέλλον της αυτοκίνησης από τη ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα του πλανήτη (pics,vid)

H ΟΜΟΔΑ & JAECOO, το ταχύτερα αναπτυσσόμενο brand στο χώρο της αυτοκίνησης, έθεσαν τους στόχους τους για το μέλλον, παρουσίασαν τα τελευταία «διαμάντια» τους, ιδανικά για κάθε προτίμηση, στυλ και οδηγική εμπειρία σε μία λαμπερή εκδήλωση στης Wuhu της Κίνας.

Οι OMODA & JAECOO αποκάλυψαν την τελευταία παγκόσμια στρατηγική τους για το 2030, με στόχο να επιτύχουν μερίδιο αγοράς 10% σε κάθε αντίστοιχο τμήμα και να ξεπεράσουν τον όγκο πωλήσεων του 1,5 εκατομμυρίου οχημάτων.Μέσα σε μόλις ένα χρόνο, ο αθροιστικός παγκόσμιος όγκος πωλήσεων της OMODA & JAECOO ξεπέρασε το όριο των 160.000, καθιστώντας τις ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Το 2024, η OMODA & JAECOO χρησιμοποιούν την Ισπανία ως άξονα για να επεκταθούν γρήγορα σε αγορές στην Ιταλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, η OMODA & JAECOO θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τη μήτρα προϊόντων τους, αναπτύσσοντας μοντέλα ναυαρχίδα και αστέρια. Η OMODA πρόκειται να κυκλοφορήσει μοντέλα συμπεριλαμβανομένων των OMODA 7 και OMODA 3, ενώ η JAECOO θα παρουσιάσει τα JAECOO 8 και JAECOO 5.

Ταυτόχρονα, με βάση τα παγκόσμια πρότυπα, τα προϊόντα ανανεώσιμης ενέργειας της OMODA & JAECOO θα καλύπτουν επίσης κάθε τμήμα της αγοράς. Οι OMODA & JAECOO επεκτείνουν τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας τους στη μόδα, την τεχνολογία και το μέλλον, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα «Ultra Futuristic Tech LIFE» με επίκεντρο τα «Tech Life», «Fashion Life» και «Off-Road Life».

Από τις 28 Απριλίου, στα κεντρικά γραφεία τους στο Wuhu της Κίνας, η OMODA & JAECOO πραγματοποίησαν τη συνέντευξη Τύπου για τη στρατηγική νέων προϊόντων για το 2024 με θέμα «ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» (νέα ενέργεια, ένα νέο οικοσύστημα, μια νέα εποχή).

Στη συνέντευξη Τύπου, παρουσία περισσότερων από 3.000 αντιπροσώπων αντιπροσώπων από περισσότερες από 80 χώρες και περιοχές, η OMODA & JAECOO όχι μόνο παρουσίασαν παγκοσμίως το δεύτερο παγκόσμιο μοντέλο τους, το OMODA 7, και το "Off-Road First Class" JAECOO 8, αλλά και ανακοίνωσε επίσημα τη «Στρατηγική 2030» με επίκεντρο τα παγκόσμια πλεονεκτήματα των πόρων.

Λίγες μέρες πριν στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, η OMODA & JAECOO παρουσίασαν ολόκληρο τον πίνακα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας—OMODA E5, J7 PHEV, J8 PHEV— κάνοντας μια σημαντική εμφάνιση με ένα νέο τεχνολογικό σύστημα και σειρά προϊόντων, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για την παγκόσμια εκτός δρόμου νέας ενέργειας. Αντιμετωπίζοντας το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο της παγκόσμιας ανάπτυξης της νέας ενέργειας, η OMODA & JAECOO ήρθαν στο Wuhu για να ενεργοποιήσουν πλήρως τη στρατηγική τους για το 2030, μεταμορφώνοντας το συνολικό επιχειρηματικό τους τομέα και χτίζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα αλυσίδας αξίας για να υποστηρίξουν τον στόχο όγκου πωλήσεων των 150 οχημάτων.

Βασισμένο στην παγκόσμια αρένα, τηρώντας υψηλά πρότυπα στη δημιουργία συστημάτων

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, οι OMODA & JAECOO επεκτάθηκαν γρήγορα στην παγκόσμια αγορά, εισερχόμενοι σε βασικές αγορές όπως το Μεξικό, η Ισπανία, η Χιλή και το Καζακστάν. Έχουν ανοίξει περισσότερες από 40 αγορές υψηλών δυνατοτήτων παγκοσμίως και έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερους από 873 αντιπροσώπους, καθιστώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα αυτοκινήτων στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, εμβαθύνοντας τη στρατηγική της επωνυμίας και προσαρμόζοντας τις δομές όγκου πωλήσεων, η OMODA & JAECOO πέτυχαν ένα σημαντικό ορόσημο 160.000 μονάδων σε παγκόσμιο αθροιστικό όγκο πωλήσεων μέσα σε μόλις ένα χρόνο, καθιστώντας τις την ταχύτερα αναπτυσσόμενη μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως.

Ωστόσο, η OMODA & JAECOO δεν θα σταματήσουν εκεί. Με βάση τη «Στρατηγική 2030» της επωνυμίας, θα συνεχίσουν να κλιμακώνουν τις προσπάθειές τους στην επέκταση της αγοράς, τη δημιουργία δικτύου, την ανάπτυξη επωνυμίας, τη διάταξη προϊόντων και την οικολογική στρατηγική, προχωρώντας προς το να γίνουν η πιο δημοφιλής εξατομικευμένη μάρκα παγκοσμίως. Όσον αφορά την επέκταση της αγοράς, τηρώντας τη λειτουργική φιλοσοφία του ''In somewhere, For somehere'', η OMODA & JAECOO προωθούν με συνέπεια την τοπική προσαρμογή μέσω της παγκοσμιοποίησης και υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση με τοπική προσαρμογή.

Σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές μάρκες, η OMODA & JAECOO αρχικά στόχευαν να κυριαρχήσουν στις αγορές υψηλών ρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βελτιώνουν συνεχώς τη «σωματική διάπλασή» τους ικανοποιώντας τις υψηλές απαιτήσεις των αγορών υψηλών ρυθμίσεων σχετικά με τις δυνατότητες συστημάτων επωνυμίας, ενισχύοντας την παγκόσμια προσαρμοστικότητά τους. Αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να παρέχουν τα υψηλότερα πρότυπα προϊόντων και υπηρεσιών για την παγκόσμια αγορά, δημιουργώντας ένα σύστημα υποστήριξης ικανό να επιτύχει όγκο πωλήσεων 1,5 εκατομμυρίων μονάδων και μερίδιο αγοράς 10% σε αντίστοιχες αγορές.

Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, οι OMODA & JAECOO εισήλθαν επίσημα στην Ισπανία, ξεκινώντας την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική» τους. Πριν από δύο εβδομάδες, υπό τη μαρτυρία ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ισπανίας, ο Sánchez, η OMODA & η JAECOO εγκαινίασαν το πρώτο τους εργοστάσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Επί του παρόντος, η OMODA & JAECOO έχουν αναπτύξει 55 σημεία πώλησης στην Ισπανία και στοχεύουν να ιδρύσουν πάνω από 80 τυποποιημένα εθνικά σημεία πώλησης και εξυπηρέτησης μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δημιουργώντας ένα υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης πωλήσεων για να καλλιεργήσει βαθιά την ισπανική αγορά.

Ο Shawn Xu, Διευθύνων Σύμβουλος της OMODA & JAECOO international, δήλωσε ότι το 2024, με την Ισπανία ως κόμβο, η OMODA & JAECOO θα επεκταθεί γρήγορα σε αγορές όπως η Ιταλία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσω συνεχών δραστηριοτήτων συν-δημιουργίας χρηστών, θα ενισχύσουν την αναγνώριση της επωνυμίας σε όλες τις περιοχές και θα ενισχύσουν την αντίληψη των χρηστών για τα χαρακτηριστικά μόδας, μέλλοντος και τεχνολογίας της επωνυμίας. Στο μέλλον, η OMODA & JAECOO αναμένουν να εισέλθουν σε περισσότερες από 60 αγορές και να δημιουργήσουν παγκοσμίως περισσότερα από 3.000 τυποποιημένα κανάλια δικτύου.

Πολυδιάστατη διάταξη, ενεργοποίηση της εξέλιξης μιας παγκόσμιας εξατομικευμένης επωνυμίας

Στη στρατηγική προϊόντων, η OMODA & JAECOO θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στη διαφοροποιημένη στρατηγική τοποθέτησης προϊόντων

τους. Μέσα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, θα βελτιώσουν τη μήτρα των προϊόντων τους, αναπτύσσοντας μοντέλα ναυαρχίδα και αστέρια. Η OMODA πρόκειται να παρουσιάσει μοντέλα όπως το OMODA 7 και το OMODA 3, ενώ η JAECOO θα κυκλοφορήσει τα JAECOO 8 και JAECOO 5. Ταυτόχρονα, με

βάση τα παγκόσμια πρότυπα, όλα τα προϊόντα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της OMODA & JAECOO θα καλύπτουν κάθε τμήμα της αγοράς. Στο μέτωπο της επωνυμίας, η OMODA & JAECOO έχουν δημιουργήσει στο παρελθόν σημαντικές παγκόσμιες εκδηλώσεις και αφοσίωση πελατών, όπως ένα παγκόσμιο μουσικό φεστιβάλ, παγκόσμιος διαγωνισμός Refitting, παγκόσμιες πράσινες πρωτοβουλίες, παγκόσμιες περιοδείες εκτός δρόμου και η παγκόσμια αναζήτηση για MR. J.

Αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν συγκεντρώσει την προσοχή και την εύνοια περισσότερων από 5,2 εκατομμυρίων θαυμαστών σε 80 αγορές, καθιστώντας την OMODA & JAECOO μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες επωνυμίες όσον αφορά την παγκόσμια έκθεση. Αγκαλιάζοντας την ιδέα O-UNIVERSE, η OMODA κυκλοφόρησε δύο επεισόδια μιας σειράς μικροταινιών βασισμένη στο οικοσύστημα, τα οποία έχουν φτάσει σε 80 αγορές παγκοσμίως και έχουν επιτύχει δύο δισεκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα. Η OMODA θα συνεχίσει να παράγει αυτήν τη σειρά μικροφίλμ, δημιουργώντας μια IP μικροφίλμ OMODA, προσεγγίζοντας τους νέους σε μια μορφή που τους αρέσει περισσότερο.

Επιπλέον, η OMODA & JAECOO έχουν καινοτόμα κανάλια επικοινωνίας δημιουργώντας σενάρια εικονικής ζωντανής μετάδοσης, αλληλεπιδρώντας με τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης και τους καταναλωτές. Μέχρι σήμερα, οι OMODA & JAECOO έχουν πραγματοποιήσει 276 εικονικές ζωντανές εκδηλώσεις με 1.998 μέσα ενημέρωσης σε 30 χώρες.

Επιπλέον, για να πραγματοποιήσουν ένα μελλοντικό σενάριο που γεφυρώνει τον εικονικό και τον πραγματικό κόσμο, η OMODA & JAECOO, σε συνεργασία με την AiMOGA, ανέπτυξαν το πρώτο ρομπότ υψηλής βιονικής βάδισης στον κόσμο, το MORNINE. Αυτή η πρωτοβουλία θα επιτύχει σταδιακά εκλεπτυσμένη τεχνολογία και διαφοροποιημένη λειτουργικότητα, θα γίνει τελικά ένας έξυπνος σύντροφος στη ζωή του σπιτιού, μετατρέποντας το εικονικό σε πραγματικότητα. Για τη σειρά JAECOO, η επωνυμία επικεντρώνεται στο σλόγκαν ''From Classic, Beyond Classic'', εστιάζοντας σε χαρακτηριστικά εκτός δρόμου και οδηγεί με την τεχνολογία στη δημιουργία μιας ανατρεπτικής εμπειρίας τεχνολογίας εκτός δρόμου. Για παράδειγμα, η JAECOO εισήγαγε καινοτόμα την τεχνολογία διανυσματικού ελέγχου AWD, ενισχύοντας σημαντικά τις εκτός δρόμου δυνατότητες των μοντέλων J7 και J8, βοηθώντας την JAECOO να συνεχίσει να ηγείται της αναπτυξιακής κατεύθυνσης του κλάδου με μια προσέγγιση πρώτης τεχνολογίας.

Βασιζόμενοι σε μια ολοκληρωμένη μήτρα προϊόντων και τεχνολογίας, η OMODA & JAECOO θα αξιοποιήσουν τα μοντέλα αστεριών τους ως εστιακά σημεία για τη δημιουργία παγκόσμιων φεστιβάλ, εκδηλώσεων esports και αθλητικών δραστηριοτήτων. Αυτά θα προσφέρουν αξέχαστες εμπειρίες επωνυμίας στη νέα LOHAS και στα ελίτ δημογραφικά στοιχεία παγκοσμίως, ενισχύοντας συνεχώς τα χαρακτηριστικά και την επιρροή της επωνυμίας της

OMODA & JAECOO.

Εξατομικευμένα οικοσυστήματα, οδηγώντας το μέλλον της ζωής

Ως επωνυμία που τοποθετεί σταθερά τον χρήστη στο επίκεντρο, η OMODA & JAECOO δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στην οικοδόμηση ενός

οικοσυστήματος επωνυμίας, με στόχο τη δημιουργία ενός μελλοντικού οικοσυστήματος που θα είναι μοναδικά εξατομικευμένο υπό την έννοια του

''περισσότερο από αυτοκίνητα'', επιτρέποντας στους χρήστες να είναι περήφανοι στις αποκλειστικές τους συνδέσεις. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, η πράσινη φιλοσοφία και η φιλοσοφία χαμηλών εκπομπών άνθρακα της OMODA & JAECOO δεν αντανακλάται μόνο στη σχεδίαση των προϊόντων και στις διαδικασίες παραγωγής τους, αλλά και σε όλες τις λειτουργίες και τις πτυχές διαχείρισης της επωνυμίας τους.

Η OMODA & η JAECOO εγκαινίασαν την παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας ευημερίας «GREEN OJ», η οποία θα πραγματοποιεί μια ποικιλία δραστηριοτήτων πράσινης δημόσιας ευημερίας, όπως η διατήρηση των υγροτόπων, η προστασία της βλάστησης, η βιοποικιλότητα και η διακυβέρνηση των ωκεανών μέσω τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποδοτικότητας του συστήματος. Στόχος τους είναι να συνεργαστούν με παγκόσμιους εταίρους για να προστατεύσουν τον πλανήτη μας και να οδηγήσουν ένα πράσινο μέλλον.

Το 2024, η OMODA & JAECOO θα επεκτείνουν τα χαρακτηριστικά της επωνυμίας τους στη μόδα, την τεχνολογία και το μέλλον, δημιουργώντας ένα

οικοσύστημα «Ultra Futuristic Tech LIFE» με επίκεντρο τα «Tech Life», «Fashion Life» και «Off-Road Life». Ταυτόχρονα, η OMODA & JAECOO θα συνεχίσουν να ανοίγουν νέους δρόμους και να καινοτομούν, αναπτύσσοντας ένα πιο περιεκτικό οικολογικό σύστημα που φιλοξενεί μεγαλύτερη ποικιλία

πολιτισμών και κοινοτήτων, δημιουργώντας από κοινού με τους χρήστες έναν τρόπο ζωής που καθοδηγεί το μέλλον.

Οι OMODA & JAECOO δεσμεύονται επίσης να διευρύνουν τους ορίζοντες των χρηστών τους, ευθυγραμμιζόμενοι βαθιά με τις φιλοδοξίες τους για ποίηση και μακρινούς τόπους. Η JAECOO έχει αναπτύξει μια σειρά οικολογικών προϊόντων που βασίζονται σε σενάρια, όπως μπουφάν με κέλυφος και κιτ κάμπινγκ, σε συνδυασμό με τη λειτουργία εξωτερικής ισχύος V2L των μοντέλων εκτός δρόμου, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν ένα ταξίδι εξερεύνησης υψηλής ποιότητας.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Shawn Xu συνόψισε: «Ελπίζω ότι στο ίδιο επίπεδο της αγοράς του τμήματος οχημάτων, το μερίδιο αγοράς μας μπορεί να φτάσει σχεδόν το 10% έως το 2030, διαμορφώνοντας μια ικανότητα πωλήσεων 1,5 εκατομμυρίου. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να ξεκινήσουμε τη νέα μας εποχή! Πετύχετε τον στόχο των 1,5 εκατομμυρίων πωλήσεων εντός του 2030!».