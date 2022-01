Αντίθετα, ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ έγινε αποδέκτης αποδοκιμασιών.

Δείτε το βίντεο:

Ladies and gentlemen...



Please welcome onto Rod Laver Arena, @steftsitsipas and @DaniilMedwed 👀#EmiratesFlyBetterMoments • @emirates • #AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/QGjcbCgzGK