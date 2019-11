View this post on Instagram

Η κορυφή σου ανήκει @stefanostsitsipas98 και τα καλύτερα έρχονται! Πολλά συγχαρητήρια! Το βλέμμα πάντα ψηλά Στέφανε! 🏆🎾 #tsitsipas #tsitsifast