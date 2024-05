Το Top-10 της σεζόν στην Euroleague είναι... καταπράσινο! (vid)

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση συγκέντρωσε σε ένα βίντεο το Top-10 και η κορυφή ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω μιας τρομερής συνεργασίας του Σέρχιο Ροντρίγκεθ με τον Βενσάν Πουαριέ.

Ωστόσο, το βίντεο είναι... καταπράσινο, καθώς σε αυτό υπάρχει τριπλή «εκπροσώπηση» από τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν (Νο. 10, Νο. 8, Νο. 4).

Παράλληλα, στο Top-5 βρίσκεται και ο Μόουζες Ράιτ του Ολυμπιακού (Νο. 5).

Δείτε το απολαυστικό βίντεο εδώ:

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟬 𝗣𝗟𝗔𝗬𝗦 𝗢𝗙 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗘𝗔𝗦𝗢𝗡 💯



Featuring the Goatmentator🐐



Top plays of the Season | @TurkishAirlines pic.twitter.com/a3MIs1kGa5