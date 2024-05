Ο Άρνε Σλοτ θα είναι ο νέος τεχνικός της Λίβερπουλ, ο Ολλανδός υπέγραψε την Παρασκευή το συμβόλαιό του και αναμένεται να ανακοινωθεί από τους «κόκκινους» μέσα στις επόμενες μέρες ως αντικαταστάτης του Κλοπ.

Μάλιστα η Φέγενοορντ τον αποχαιρέτησε με ένα υπέροχο βίντεο εν όψει της τελευταίας αγωνιστικής με την Εξέλσιορ την Κυριακή.

The Arne Slot era is coming to an end... 🔒



Let's enjoy the last moments. pic.twitter.com/iIvj8pJzUo