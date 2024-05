«Συμφώνησαν σε ανανέωση Μακάμπι και Κάτας»

Αυτό διαρρέεται από Ισραηλινό δημοσιογράφο και αναδημοσιεύεται από το Sportando, που προσθέτει μάλιστα πως οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας για ακόμα δύο χρόνια.

Ακόμα πιο ενδιαφέρουσα αυτή την είδηση κάνει το γεγονός πως έρχεται μία μέρα μετά την απώλεια του τελικού Κυπέλλου και του τίτλου για τη Μακάμπι από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ο Κάτας ανέλαβε την Μακάμπι το 2022 κατακτώντας το εγχώριο πρωτάθλημα του 2023 και έφερε την ομάδα δύο συνεχόμενες χρονιές στα πλέι οφ της Euroleague.

