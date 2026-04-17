Αποσύρεται από τη Μαδρίτη και ο Αλκαράθ

Ο Κάρλος Αλκαράθ δεν θα δώσει το «παρών» στη φετινή διοργάνωση της Μαδρίτης, καθώς ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στον δεξί καρπό.

O Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης είχε αποχωρήσει πρόσφατα και από το τουρνουά της Βαρκελώνης, εγκαταλείποντας στη φάση του δεύτερου γύρου. Ο τραυματισμός προέκυψε στην πρεμιέρα του, στην αναμέτρηση με τον Ότο Βιρτάνεν, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τη διοργάνωση.

Ο Ισπανός τενίστας ενημέρωσε για την απουσία του μέσω ανάρτησης στα social media: «Η Μαδρίτη είναι το σπίτι μου, ένα από τα πιο ξεχωριστά μέρη στο καλεντάρι για μένα, και γι’ αυτό με πονάει πολύ που δεν μπορώ να παίξω εδώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με πονάει ιδιαίτερα που δεν θα είμαι μπροστά στους συμπατριώτες μου, σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά. Ευχαριστώ για την αγάπη σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα».

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

Μάλιστα, η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά και την απόσυρση του Νόβακ Τζόκοβιτς από το ίδιο τουρνουά.