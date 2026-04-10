«Καθάρισε» τον Μπούμπλικ και βλέπει... τελικό ο Αλκαράθ (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε εύκολα και με 2-0 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ σε 62 λεπτά, σημειώνοντας την 8η συνεχόμενη επιτυχία του στο Rolex Monte-Carlo Masters και φτάνοντας, ήδη, τις 300 ATP νίκες στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 22 ετών!

Έπιασε, έτσι, τον Τζον ΜακΕνρό στη σχετική λίστα των αθλητών που στην εποχή των Όπεν σημειώνει 300 νίκες σε λιγότερα παιχνίδια (300-67) και βρίσκεται πίσω μόνο από τους Ροντ Λέιβερ (300-55) και Τζίμι Κόνορς (300-63).

Ningún punto está perdido en el mundo de Carlos Alcaraz. 🤯 LOCURA DE DEFENSA. pic.twitter.com/GV80cHEykJ

✅ Hacerle un globo a un tío de 1,96m

✅ Devolverle el smash

✅ Llevarse el primer set



Carlos Alcaraz experience.



Ojito a la media sonrisilla del final. pic.twitter.com/z0QhJSBW9g