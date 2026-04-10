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«Καθάρισε» τον Μπούμπλικ και βλέπει... τελικό ο Αλκαράθ (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ισπανός πρωταθλητής πέτυχε την τρίτη φετινή νίκη στο Μόντε Κάρλο με 6-3, 6-0 επί του Καζάκου τενίστα και περιμένει στα ημιτελικά (11/4) τον Βαλεντάν Βασερό ή τον Άλεξ ντε Μινόρ.

Ο Κάρλος Αλκαράθ επικράτησε εύκολα και με 2-0 του Αλεξάντερ Μπούμπλικ σε 62 λεπτά, σημειώνοντας την 8η συνεχόμενη επιτυχία του στο Rolex Monte-Carlo Masters και φτάνοντας, ήδη, τις 300 ATP νίκες στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 22 ετών!

Έπιασε, έτσι, τον Τζον ΜακΕνρό στη σχετική λίστα των αθλητών που στην εποχή των Όπεν σημειώνει 300 νίκες σε λιγότερα παιχνίδια (300-67) και βρίσκεται πίσω μόνο από τους Ροντ Λέιβερ (300-55) και Τζίμι Κόνορς (300-63). 

«Καθάρισε» τον Μπούμπλικ και βλέπει... τελικό ο Αλκαράθ (vid)