Ασταμάτητος και στην Καλιφόρνια ο Αλκαράθ (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε στα δύο σετ τον Καμ Νόρι και πέρασε για πέμπτη σερί φορά στα ημιτελικά του Indian Wells.

Χωρίς φρένα ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, λύγισε τον 30χρονο Βρετανό (Νο.29) με 6-3, 6-4 και παραμένει αήττητος τη φετινή σεζόν, έχοντας 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Παράλληλα, πήρε και τη ρεβάνς απέναντι στον αντίπαλό του, που τον είχε σταματήσει τον περασμένο Νοέμβριο στο Παρίσι.

«Δυσκολεύομαι πολύ με το στυλ του», είπε ο Κάρλος στην on court συνέντευξή του. «Κάθε φορά που παίζω εναντίον του είναι πάντα πολύ δύσκολο για μένα. Το στυλ του είναι λίγο μπερδεμένο: το forehand του με πολύ έντονο topspin πηγαίνει πολύ ψηλά. Και μετά το backhand του είναι πολύ flat και πολύ χαμηλό. Μερικές φορές είναι δύσκολο να παίξεις εναντίον του. Προσπαθώ να βρω το σωστό χτύπημα. Έπαιξα καλά. Έπαιξα σταθερά. Έπαιξα επιθετικά όταν μπορούσα. Είμαι χαρούμενος που παίζω σε αυτό το επίπεδο».

Ο 22χρονος Ισπανός θα τεθεί τώρα αντιμέτωπος με τον φορμαρισμένο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που ταξίδεψε (με περιπέτεια) στην Καλιφόρνια μετά τον τίτλο στο Ντουμπάι και τρέχει ένα σερί 8-0. Ο 30χρονος Ρώσος (Νο.11) άφησε εκτός τον υπερασπιστή Τζακ Ντρέιπερ (Νο.14) με 6-1, 7-5 και πέρασε στα ημιτελικά για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Αν, μάλιστα, φτάσει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, θα επιστρέψει και στο Top 10 του κόσμου. Κόντρα στον Κάρλος, πάντως, έχει ρεκόρ 2-6, έχοντας χάσει τις τέσσερις τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Γάνικ Σίνερ και Σάσα Ζβέρεφ, οπότε αναμένονται μεγάλες μάχες!