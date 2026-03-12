Ο απίστευτος πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς! (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έμεινε εκτός προημιτελικών στο Indian Wells μετά την ήττα από τον Τζακ Ντρέιπερ, αλλά κέρδισε τον καλύτερο πόντο του τουρνουά!

Ήταν ένα απίθανο ράλι στο ξεκίνημα του τρίτου σετ στο οποίο και οι δύο παίκτες τα έδωσαν όλα, όμως αυτός που τελικά δεν λύγισε ήταν ο Νόλε, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί είναι ο GOAT! Όλα αυτά λίγες εβδομάδες πριν γίνει 39 ετών...

«Μου κόστισε μετά ένα μπρέικ», σχολίασε ο θρυλικός Σέρβος. «Ήταν υπέροχο που κέρδισα εκείνον τον πόντο σε εκείνο το γκέιμ, αλλά απλώς… σαν να ξέμεινα εντελώς από ενέργεια και άρχισα να νιώθω λίγο καλύτερα ουσιαστικά προς το τέλος του τρίτου σετ. Έπαιξε ένα απρόσεκτο γκέιμ για να το κλείσει στο 5-4 και, ξέρεις, είχα το κοινό να με στηρίζει και ένιωθα την ενέργεια. Ήταν σαν να σκέφτομαι: ίσως πάρω τελικά αυτό το σετ. Ήταν τόσο κοντά, τόσο κοντά. Δηλαδή, απλώς μερικά άτυχα λάθη από τη δική μου πλευρά. Στο τάι μπρέικ ήμουν μπροστά 4-3. Και στο 5-όλα επίσης. Αυτό είναι το τένις».

Ο Ντρέιπερ, λοιπόν, συνεχίζει την πορεία προς υπεράσπιση του τίτλου του και ο επόμενος αντίπαλός του είναι ο φορμαρισμένος Ντανίλ Μεντβέντεφ, νικητή του Ντουμπάι, που άφησε εκτός με 6-2, 6-4 τον Άλεξ Μίκελσεν. Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Αλκαράθ-Νόρι, Φις-Ζβέρεφ, Τιέν-Σίνερ.

Στις γυναίκες θα αναμετρηθούν Σαμπαλένκα-Εμπόκο, Νόσκοβα-Γκίμπσον, Πεγκούλα-Ριμπάκινα και Σβιτολίνα-Σβιόντεκ.