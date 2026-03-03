Η κλήρωση της Σάκκαρη στο Indian Wells

Η Μαρία Σάκκαρη έχει πιθανή «σύγκρουση» με την Ίγκα Σβιόντεκ από τον 3ο γύρο του Indian Wells.

Η Σάκκαρη, που προσφάτως κέρδισε έδαφος στην παγκόσμια κατάταξη και μπήκε ως seeded στο 1000άρι του Indian Wells από το Νο.32, θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει μια εκ των Βαρβάρα Γκράτσεβα και Λίλι Τάγκερ. Πιθανότατα την Γκράτσεβα, την οποία κέρδισε πρόσφατα στην Ντόχα.

Αν το κάνει ξανά, θα παίξει εκτός απροόπτου με την Ίγκα Σβιόντεκ στην επόμενη φάση, εφόσον φυσικά και η Πολωνή κερδίσει την πρεμιέρα της. Θα παίξει είτε με την Φραντσέσκα Τζόουνς, είτε με qualifier.

Στη συνέχεια Σβιόντεκ και Σάκκαρη διασταυρώνονται με τις Τσινγουέν Ζενγκ και Καρολίνα Μούχοβα στη φάση των «16» και με τις Ελίνα Σβιτόλινα και Μίρα Αντρέεβα στα προημιτελικά. Στα ημιτελικά με τις Έλενα Ριμπάκινα και Τζέσικα Πεγκούλα.

Στην άλλη μεριά του ταμπλό είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που επιστρέφει στη δράση και έχει πιθανή πρεμιέρα με την επικίνδυνη Αλίσια Παρκς (ή qualifier). Στον 3ο γύρο διασταυρώνεται με τη Μάγια Τζόιντ, στον 4ο γύρο με τις Ναόμι Οζάκα και Ίβα Γιόβιτς και στα προημιτελικά με τις Βικτόρια Μπόκο και Αμάντα Ανισίμοβα. Στα ημιτελικά διασταυρώνεται με την Κόκο Γκοφ.

Πιθανοί προημιτελικοί:

[1] Σαμπαλένκα - Ανισίμοβα [6]

[4] Γκοφ - Παολίνι [7]

[5] Πεγκούλα - Ριμπάκινα [3]

[8] Αντρέεβα - Σβιόντεκ [2]