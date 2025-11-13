Εξασφάλισε το Νο.1 ο Αλκαράθ, εκτός τετράδας ο Μουζέτι (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ έκαμψε την αντίσταση του Λορέντζο Μουζέτι σε straight sets και κράτησε την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης!

Ο 22χρονος Ισπανός (Νο.1) επικράτησε του 23χρονου Ιταλού (Νο.9) με 6-4, 6-1 σε 83 λεπτά και πήρε μαζί του στην τετράδα του ATP Finals τον Άλεξ Ντε Μινόρ, που νωρίτερα είχε πετύχει καθοριστική νίκη με 2-0 επί του Τέιλορ Φριτζ.

Εκτός των άλλων, ο Κάρλος εξασφάλισε την πρώτη θέση του Jimmy Connors Group, κάτι που σημαίνει που αποφεύγει τον Γιάνικ Σίνερ στα ημιτελικά και θα παίξει με τον νικητή του αυριανού ματς Ζβέρεφ-Αλιασίμ.

Ο κάτοχος έξι major τίτλων θα ολοκληρώσει τη σεζόν ως Νο.1 για δεύτερη φορά στην καριέρα του (μετά το 2022) και έφτασε απόψε τις 70 νίκες για τη φετινή σεζόν, αριθμός που αποτελεί προσωπικό ρεκόρ.

Ό,τι και να γίνει στο Τορίνο, είναι μια σούπερ χρονιά για τον νεαρό τενίστα, που από τον Απρίλιο τρέχει σερί 54-4 έχοντας κατακτήσει του τίτλους σε Μόντε Κάρλο, Ρώμη, Παρίσι, Queen's, Σινσινάτι, Νέα Υόρκη και Τόκιο!

Ο Αλκαράθ δυσκολεύτηκε στο πρώτο σετ, αλλά τελικά έβαλε τις βάσεις για τη νίκη του, την τρίτη σε ισάριθμους αγώνες, όταν πίεσε ασφυκτικά τον Μουζέτι στο 5-4. Στο δεύτερο σετ τα πράγματα έγιναν πιο απλά και έφτασε πανηγυρικά στo 2-0 σημειώνοντας δύο μπρέικ.

Το ρεκόρ του απέναντι στον Μουζέτι είναι πλέον 7-1 και θα βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Δεν έχει πάει, πάντως, ποτέ πιο μακριά από την τετράδα.

Ο Ιταλός, από την πλευρά του, έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο τουρνουά και φεύγει με το κεφάλι ψηλά, έχοντας πετύχει μία νίκη επί του Ντε Μινόρ και χάνοντας τελικά την πρόκριση στην τριπλή ισοβαθμία. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι μπήκε στη διοργάνωση την τελευταία στιγμή (λόγω της απόσυρσης του Νόβακ Τζόκοβιτς) και αναγκάστηκε να παίξει συνεχόμενα ματς σε Αθήνα και Τορίνο.

Το round robin του φετινού ATP Finals ολοκληρώνεται αύριο (14/11) με τις αναμετρήσεις Σίνερ-Σέλτον (15.00) και Ζβέρεφ-Αλιασίμ για το Bjorn Borg Group και, όπως προαναφέραμε, το δεύτερο ζευγάρι κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά. Ο Σίνερ θα μονομαχήσει το Σάββατο (15/11) με τον Ντε Μινόρ, ενώ ο Κάρλος είναι αυτός που βρίσκεται σε αναμονή.

2005: Federer

2006: Federer

2007: Federer

2008: Nadal

2009: Federer

2010: Nadal

2011: Djokovic

2012: Djokovic

2013: Nadal

2014: Djokovic

2015: Djokovic

2016: Murray

2017: Nadal

2018: Djokovic

2019: Nadal

2020: Djokovic

2021: Djokovic

2022: Alcaraz

2023: Djokovic

2024: Sinner… pic.twitter.com/07Ynk9kla9 — Tennis TV (@TennisTV) November 13, 2025