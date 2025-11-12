Πρώτος στα ημιτελικά ο Σίνερ (vid)

Ο Γιάνικ Σίνερ «καθάρισε» στα δύο σετ τον Σάσα Ζβέρεφ και εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals.

Ασταμάτητος ο υπερασπιστής του τίτλου (Νο.2), ξεπέρασε το εμπόδιο του 28χρονου Γερμανού (Νο.3) με 6-4, 6-3 σε 1 ώρα και 37 λεπτά και έχει πλέον πέντε σερί νίκες κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο.

Ήταν η 28η συνεχόμενη νίκη του indoors, η 12η συνεχόμενη νίκη του στο tour και η 7η συνεχόμενη στο Τορίνο, με 14 διαδοχικά κερδισμένα σετ! Χωρίς αμφιβολία, είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, έστω και αν συνεχίζει ακάθεκτος και ο Κάρλος Αλκαράθ.

Με την ευκαιρία, να πούμε ότι ο 22χρονος Ισπανός, που είναι ένα σετ μακριά από τα ημιτελικά, θα εξασφαλίσει αύριο το year-end No.1 αν καταφέρει να νικήσει τον Λορέντζο Μουζέτι. Σε διαφορετική περίπτωση, συνεχίζει να ελπίζει και ο Σίνερ.

Σε ό,τι αφορά τον παίκτη από το Bjorn Borg Group που θα ακολουθήσει τον Γιάνικ στην τετράδα, όλα θα κριθούν στην αναμέτρηση Ζβέρεφ-Αλιασίμ (14/11). Ο Σίνερ θα παίξει στο φινάλε του round robin με τον Μπεν Σέλτον, που δεν έχει καμία ελπίδα πρόκρισης.

Αύριο (13/11) κλείνει το round robin στο Jimmy Connors Group, με τις αναμετρήσεις Φριτζ-Ντε Μινόρ (15.00) και Αλκαράθ-Μουζέτι (21.30). Και οι τέσσερις παίκτες έχουν (λιγότερες ή περισσότερες) ελπίδες πρόκρισης στους «4» του ATP Finals.