Νίκησε και... «ζωντάνεψε» ο Αλιασίμ (vid)

Γύρισε το ματς με τον Μπεν Σέλτον ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο φετινό ATP Finals.

Σε εξαιρετική κατάσταση ο 25χρονος Καναδός (Νο.8), λύγισε τον 23χρονο Αμερικανό (Νο.5) με 4-6 7-6(7), 7-5 σε 2 ώρες και 25 λεπτά και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Και ο Σέλτον παραμένει στο «κόλπο», όμως ψάχνει ένα μικρό θαύμα για να συνεχίσει την πορεία του στο Τορίνο μετά το round robin.

Μετά την επικράτηση του Αλιασίμ, αν ο Γιάνικ Σίνερ ξεπεράσει απόψε (21.30) το εμπόδιο του Σάσα Ζβέρεφ, εξασφαλίζει μια θέση στην τετράδα ως πρώτος του Bjorn Borg Group, ενώ ο 28χρονος Γερμανός ψάχνει νίκη σε straight sets.

O Zβέρεφ θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος του Φίλιξ στο round robin την Παρασκευή (14/11), μέρα που θα μονομαχήσουν και οι Σίνερ-Σέλτον.