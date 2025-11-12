Φοβερό φινάλε και πρώτη νίκη Μουζέτι στο Τορίνο! (vids)

Αν και έμεινε πίσω με 3-5 στο τρίτο σετ, ο Λορέντζι Μουζέτι λύγισε τον Άλεξ Ντε Μινόρ στο Τορίνο και διατήρησε τις ελπίδες του για πρόκριση στα ημιτελικά του ATP Finals!

Παίζοντας το έκτο ματς του σε επτά μέρες (!), ο ακούραστος Ιταλός (Νο.9) επικράτησε του 26χρονου Αυστραλού (Νο.7) με 7-5, 3-6, 7-5 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση, όπου προκρίθηκε την τελευταία στιγμή λόγω της απόσυρσης του Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ήταν μια εκπληκτική αναμέτρηση διάρκειας 2 ωρών και 47 λεπτών, με τον φιναλίστ της Αθήνας να κάνει φοβερό comeback στο τρίτο σετ και να κερδίζει τα τελευταία τέσσερα γκέιμ του αγώνα! Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει και μπρέικ πόιντ του Αυστραλού στο 2-4.

Ο Μουζέτι έκλεισε τον αγώνα με ένα φανταστικό πέρασμα στο δεύτερο ματς πόιντ του και πανηγύρισε έξαλλα με την ομάδα του, «απογειώνοντας» και τους φιλάθλους που του έδιναν ώθηση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα!

Σημειώστε ότι (βγάζοντας έξω το Laver Cup) ο Ντε Μινόρ στα τελευταία του παιχνίδια με παίκτες του Top 10 είναι στο 0-16!

Ακόμα, λοιπόν, δεν έχει κριθεί κανένα από τα δύο εισιτήρια των ημιτελικών από το Jimmy Connors Group, ωστόσο το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση είναι ο Κάρλος Αλκαράθ, με τον οποίο θα μονομαχήσει την Πέμπτη (13/11) ο 23χρονος Ιταλός.

Αν, μάλιστα, ο Καρλίτος πάρει τη νίκη, όχι μόνο θα περάσει στην τετράδα του ATP Finals, αλλά θα εξασφαλίσει και το year-end No.1. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο δύσκολη είναι η αποστολή του Μουζέτι... Στον Ισπανό, πάντως, αρκεί και μόνο ένα σετ για την πρόκριση.

Στο άλλο ματς της τελευταίας μέρας του round robin θα παίξουν Φριτζ-Ντε Μινόρ, με τους δύο παίκτες να έχουν ακόμα πιθανότητες πρόκρισης. Λιγότερες, βέβαια, έχει ο Αυστραλός, που παίζει στη διοργάνωση για δεύτερη σερί σεζόν αλλά δεν έχει πετύχει ακόμα νίκη (0-5).

Η δράση στο Τορίνο θα συνεχιστεί την Τετάρτη με τους αγώνες Σέλτον-Αλιασίμ (15.00) και Σίνερ-Ζβέρεφ (21.30) για το Bjorn Borg Group.