Δεν πάει στο Τορίνο ο Τζόκοβιτς, στη θέση του ο Μουζέτι!

Τι κι αν δεν κατέκτησε τον τίτλο στην Αθήνα ο Λορέντζο Μουζέτι; Ο Ιταλός θα βρεθεί στo ATP Finals του Τορίνο χάρη στη… μεγαλοψυχία του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Μουζέτι, όπως διαβάσατε νωρίτερα, ηττήθηκε στον τελικό της Αθήνας από τον Τζόκοβιτς, κάτι που σημαίνει πως δεν θα περνούσε στους τελικούς του Τορίνο, καθώς το όγδοο εισιτήριο πήγε στον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ.

Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο Σέρβος πρωταθλητής του εκμυστηρεύτηκε πως δεν πρόκειται να πάρει μέρος στο φετινό ATP Finals, κάτι που σημαίνει πως ο Ιταλός θα βρεθεί εντός έδρας για το τελευταίο μεγάλο τουρνουά της σεζόν, αντικαθιστώντας τον θριαμβευτή της Αθήνας.

«Μου είπε ότι δεν θα πάει στο Τορίνο», είπε ο Μουζέτι, όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου για τη σύντομη κουβέντα που είχε με τον Νόλε μετά τον τελικό. «Δεν ήξερα πώς να το πάρω, ειλικρινά. Μετά από τρεις ώρες αγώνα, το μυαλό μου δεν ήταν καθόλου σε αυτό, σκεφτόμουν το επίπεδο που έπαιξα, τις ευκαιρίες που είχα στο τρίτο σετ και τις στιγμές που δεν τις εκμεταλλεύτηκα. Αλλά, φυσικά, στο τέλος υπήρχε ένα μείγμα συναισθημάτων, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ναι, μου το είπε εκείνη τη στιγμή, και όπως ανέφερα και στη συνέντευξη μετά τον αγώνα, νομίζω ότι και οι δύο δείξαμε ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Θυμίζουμε πως το συγκεκριμένο τουρνουά ξεκινάει από αύριο Κυριακή (9/11) και ολοκληρώνεται στις 16 του μηνός.

Λίγη ώρα αργότερα, μάλιστα, το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Τζόκοβιτς, μέσα από ανάρτησή του στα social media, όπου ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από το ATP Finals λόγω τραυματισμού, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους που ήθελαν να τον δουν να αγωνίζεται και υποσχόμενος πως θα επιστρέψει σύντομα στα κορτ.

«Ανυπομονούσα πραγματικά να αγωνιστώ στο Τορίνο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά μετά τον σημερινό τελικό στην Αθήνα, λυπάμαι που πρέπει να ανακοινώσω πως αποσύρομαι λόγω ενός τραυματισμού που με ταλαιπωρεί. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους φιλάθλους που περίμεναν να με δουν να παίζω - η υποστήριξή σας σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Εύχομαι σε όλους τους παίκτες ένα εξαιρετικό τουρνουά και ανυπομονώ να επιστρέψω σύντομα στο κορτ μαζί σας!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σέρβος πρωταθλητής.