Η ώρα του Τζόκοβιτς!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα κάνει σήμερα την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα!

Ο θρυλικός τενίστας θα αναμετρηθεί με τον Χιλιάνο Αλεχάντρο Ταμπίλο (Νο.89) και η αποστολή του δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς ο συγκεκριμένος παίκτης έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντί του (στο χώμα)!

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18.00 (Novasports 6) και ο νικητής θα παίξει στα προημιτελικά με Έλιοτ Σπιτζίρι ή Νούνο Μπόρζες.

Σήμερα κάνουν πρεμιέρα στο διπλό του Hellenic Championship και οι Παύλος και Πέτρος Τσιτσιπάς, που θα μονομαχήσουν με τους Κίρκοφ (ΗΠΑ)/Στίβενς (Ολλανδία).

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά μέχρι 7 ετών μπαίνουν δωρεάν στο Telekom Center μέχρι και αύριο (5/11), ενώ για τις ίδιες μέρες μπορούν να αγοραστούν στο Ticketmaster εισιτήρια με 20% έκπτωση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ATP20.

Centre Centre (14.00)

Μακντόναλντ-Ετσεβέρι

Κόρντα-Τζουμχούρ

(όχι πριν από τις 18.00)

Τζόκοβιτς-Ταμπίλο

Σπιτζίρι-Μπόρζες

Grandstand (15.00)

Χάνφμαν-Ιβανόφ

Γκιρόν-Μαρτίνεθ

Νταρντέρι/Τιράντε-Πιρς/Τρέισι

Παύλος/Πέτρος Τσιτσιπάς-Κίρκοφ/Στίβενς