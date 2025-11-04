Η ώρα του Τζόκοβιτς!

Ο θρυλικός τενίστας θα αναμετρηθεί με τον Χιλιάνο Αλεχάντρο Ταμπίλο (Νο.89) και η αποστολή του δεν θα είναι καθόλου εύκολη, καθώς ο συγκεκριμένος παίκτης έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες απέναντί του (στο χώμα)!
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18.00 (Novasports 6) και ο νικητής θα παίξει στα προημιτελικά με Έλιοτ Σπιτζίρι ή Νούνο Μπόρζες.
Σήμερα κάνουν πρεμιέρα στο διπλό του Hellenic Championship και οι Παύλος και Πέτρος Τσιτσιπάς, που θα μονομαχήσουν με τους Κίρκοφ (ΗΠΑ)/Στίβενς (Ολλανδία).
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παιδιά μέχρι 7 ετών μπαίνουν δωρεάν στο Telekom Center μέχρι και αύριο (5/11), ενώ για τις ίδιες μέρες μπορούν να αγοραστούν στο Ticketmaster εισιτήρια με 20% έκπτωση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ATP20.
Centre Centre (14.00)
Μακντόναλντ-Ετσεβέρι
Κόρντα-Τζουμχούρ
(όχι πριν από τις 18.00)
Τζόκοβιτς-Ταμπίλο
Σπιτζίρι-Μπόρζες
Grandstand (15.00)
Χάνφμαν-Ιβανόφ
Γκιρόν-Μαρτίνεθ
Νταρντέρι/Τιράντε-Πιρς/Τρέισι
Παύλος/Πέτρος Τσιτσιπάς-Κίρκοφ/Στίβενς