Σε αναζήτηση προπονητή ο Μεντβέντεφ!

Χώρισαν οι δρόμοι του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Ζιλ, Σερβαρά μετά από οκτώ χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας!

Ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ρώσο στην ελίτ του παγκοσμίου τένις, στο Νο.1 του κόσμου και στην κατάκτηση του μοναδικού Grand Slam τίτλου του το 2021 στη Νέα Υόρκη αποχαιρέτησε τον 29χρονο παίκτη μέσω Instagram:

«Η φανταστική οκταετής περιπέτειά μας μαζί φτάνει στο τέλος της. Σαν ένα συμβολικό νεύμα της ζωής, είναι μετά από αυτό το US Open που τερματίζουμε τη συνεργασία μας.

Είμαι ευγνώμων και χαρούμενος για όλα τα υπέροχα πράγματα και τις μοναδικές εμπειρίες που μπορέσαμε να ζήσουμε μαζί στο γήπεδο αυτά τα οκτώ χρόνια. Θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στη μνήμη μου.

Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες. Έδωσα τα ΠΑΝΤΑ, κάθε δευτερόλεπτο, για τους κοινούς μας στόχους. Αγάπησα να σε προπονώ, να σε καθοδηγώ, να σε στηρίζω (ακόμα και όταν ήταν δύσκολο) και να βρίσκω μαζί σου και με την ομάδα λύσεις για να σε βοηθήσουμε να αποδώσεις.

Θα κρατήσω στο μυαλό μου τη «μη συμβατική μαγεία» σου ως παίκτη, που είναι και η δύναμή σου. Είμαι βέβαιος ότι θα επιστρέψει.

Σου εύχομαι όλη την επιτυχία που επιδιώκεις ως αθλητής στο μέλλον. Και μια ευτυχισμένη ζωή ως άνθρωπος.

Ο δρόμος συνεχίζεται, η δουλειά και η απόδοση καλούν και τους δυο μας... και εύχομαι και στους δύο μας επιτυχία».

Τα νέα αυτά έρχονται μετά την τρίτη σερί ήττα του Μεντβέντεφ σε πρώτο γύρο Grand Slam και την απαράδεκτη συμπεριφορά του στον αγώνα με τον Μπενζεμέν Μπονζί στη Νέα Υόρκη.

Η φετινή σεζόν γενικά δεν κυλάει όπως θα ήθελε και η αλλαγή προπονητή ίσως και να ήταν μονόδρομος για να ξαναμπεί στο μονοπάτι των επιτυχιών...

Να δούμε με ποιον θα επιλέξει να συνεργαστεί ο ιδιόρρυθμος Ρώσος και αν μπορεί να ξαναγίνει ο παίκτης που ήταν...