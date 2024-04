Το IMG Future Stars 2024 ξεκίνησε στο TATΟΪ Club (pics)

Την Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024, ξεκίνησε το τουρνουά τένις IMG Future Stars 2024 by ΤΑΤΟΪ Club με έναν φιλικό αγώνα τένις.

Ο κορυφαίος διεθνής τενίστας Holger Rune, με τον προπονητή του Patrick Mouratoglou να δίνει δυναμικό παρών, έπαιξε με την ομάδα του Francisco Cerundolo, τους δύο Έλληνες τενίστες, τον πρωταθλητή Αλέξανδρο Σκορίλα και το ανερχόμενο αστέρι Χρήστο Σπύρου.

Στη συνέντευξη τύπου που προηγήθηκε του φιλικού αγώνα συμμετείχαν η Έλλη Βυζαντίου, CEO του TATOΪ Club, ο Max Eisenbud, Senior Vice President και Ηead of tennis clients της IMG Tennis, της WME Sports, ο Μάρκος Παγδατής, Διευθυντής του Τουρνουά, ο Carlos Ramos, Διαιτητής του Τουρνουά, ο Holger Rune και ο Francisco Cerundolo.

Η συνέντευξη τύπου που συντόνισε η πρώην κορυφαία τενίστρια και νυν σχολιάστρια αγώνων τένις, Sam Smith, δεν ήταν μία συνέντευξη τύπου όπως έχουμε συνηθίσει, ήταν μία συζήτηση με τα παιδιά, τους γονείς και του προπονητές τους.

«Να διατηρείτε το χαμόγελό σας κάθε μέρα, να δουλεύετε και να εμπιστεύεστε την ομάδα σας, να πιστεύετε στον εαυτό σας και να απολαμβάνετε την κάθε στιγμή», είπε ο Ηοlger Rune στα 48 αγόρια και κορίτσια που ήταν εκεί, ενώ ο Francisco Cerundolo πρόσθεσε, «είναι σημαντικό να έχετε μια καλή ομάδα και να μάθετε να πειθαρχείτε από μικρή ηλικία. Πρέπει να δίνετε το 100% κάθε φορά που βρίσκεστε στο γήπεδο, είτε στην προπόνηση είτε στους αγώνες. Μερικές φορές θα χάνετε, άλλες θα κερδίζετε, αλλά όταν δίνετε το 100%, θα κερδίζετε πάντα».

Όπως ανέφερε η κυριά Έλλη Βυζαντίου, «όσοι είστε σήμερα εδώ, ελπίζουμε να θυμάστε το ΤΑΤΟΪ Club, ως το μέρος από όπου ξεκίνησαν όλα, όχι μόνο οι καριέρες σας αλλά και πραγματικές φιλίες που θα σας συντροφεύουν για μία ζωή. Ελπίζουμε να θυμάστε το IΜG Future Stars ως το τουρνουά όπου διαμορφώσατε αξίες για το υπόλοιπο της ζωής σας».

Ο Max Eisenbud επιβεβαίωσε τα λόγια αυτά, και ανέφερε, «ελπίζω, όλοι οι παίκτες, οι γονείς και οι προπονητές να κατάλαβαν αυτές τις πρώτες 48 ώρες του Τουρνουά, ότι αυτή είναι μια διαφορετική εβδομάδα, από τις πολλές εβδομάδες που θα ακολουθήσουν στο μέλλον σε διάφορα τουρνουά τένις στον κόσμο, και αυτό που κάνει αυτή την εβδομάδα διαφορετική είναι το ΤΑΤΟΪ Club. Όχι μόνο επειδή είναι όμορφο, αλλά επειδή οι άνθρωποι του προετοιμάζονται για ένα τέτοιο τουρνουά κάθε μέρα».

Ο Max Eisenbud ευχαρίστησε τους Holger Rune και Francisco Cerundolo, οι οποίοι ενώ αγωνίζονται το άλλον μήνα σε ένα από τα πλέον σημαντικά τουρνουά τένις στον κόσμο, το Roland-Garros, ήρθαν να εμπνεύσουν τη νέα γενιά του τένις στο ΙMG Future Stars.

Ο Μάρκος Παγδατής, ο Διευθυντής του ΙΜG Future Stars, έδωσε συμβουλές στα παιδιά, «να απολαμβάνετε, γιατί το ταξίδι μπορεί να είναι μακρύ, να κάνετε φίλους, ειδικά αυτήν την εβδομάδα που είστε όλοι μαζί και περνάτε πολύ χρόνο μαζί έξω από το γήπεδα, να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό, να παίξετε το καλύτερό σας τένις, και να προσπαθήστε να μάθετε από τα εργαστήρια εντός και εκτός γηπέδου, και να κάνετε ερωτήσεις, να μάθετε από τις εξαιρετικές προσωπικότητες του τένις εδώ στο ΤΑΤΟΪ Club».

Ο Carlos Ramos, Διαιτητής του ΙΜG Future Stars, κλείνοντας ανέφερε, «εδώ και 35 χρόνια προσπαθώ να καταλάβω το μυαλό ενός παίκτη του τένις. Δεν είναι εύκολο, όμως η εβδομάδα του ΙΜG Future Stars, με βοηθάει πραγματικά να μπορώ να αντιμετωπίσω από τη θέση μου, όλους εσάς, στο μέλλον».

Η Τελετή Έναρξης ήταν μια πραγματική γιορτή για το παγκόσμιο τένις, όπου συμμετείχαν, μικροί και μεγάλοι θεατές, διεθνούς φήμης παίχτες και αναγνωρισμένοι προπονητές, ο παγκοσμίου φήμης freestyler του τένις Stefan Βοjic, 48 αγόρια και κορίτσια του ΙΜG Future Stars, 14 officials, 19 ball kids, και 75 εθελοντές, του Εργαστηρίου Χορού Νέας Ιωνίας, που χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.

Οι Ημιτελικοί και Τελικοί αγώνες του Τουρνουά θα διεξαχθούν το Σάββατο, 27 Απριλίου και την Κυριακή, 28 Απριλίου 2024. H γενική είσοδος είναι 10€ για κάθε μία μέρα και είναι τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα προς πώληση στο more.com by viva εδώ. Ενημερωθείτε για τους αγώνες στο imgfuturestars.com και στο Instagram @imgfuturestars, @tatoiclub και @imgtennis.