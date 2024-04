Στην τετράδα μετά από εννιά χρόνια ο Τζόκοβιτς (vid)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 25χρονου Αυστραλού (Νο.11) με 7-5, 6-4 σε 2 ώρες και 4 λεπτά και έφτασε στην τετράδα της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2015, όταν κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του στο πριγκιπάτο. Θα περιμένει τώρα τον νικητή του αγώνα Ουμπέρ-Ρουντ και είναι, χωρίς αμφιβολία, το φαβορί για πρόκριση στον τελικό.

Με τη νίκη του επί του Ντε Μινόρ, μάλιστα, προκρίθηκε στον 77ο Masters ημιτελικό του και είναι μόνος πρώτος στη λίστα αφήνοντας πίσω του τον Ράφα Ναδάλ, ενώ έγινε και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ημφιναλίστ του συγκεκριμένου τουρνουά!

Ο Νόλε δυσκολεύτηκε πολύ να διαχειριστεί τις καιρικές συνθήκες (που η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνονταν και τόσο σκληρές) και υπήρχαν στιγμές που φαινόταν σα να μην μπορεί να πάρει ούτε ανάσα!

Κατάφερε, πάντως, με αρκετό ζόρι να πάρει το πρώτο σετ και να περάσει τρεις φορές μπροστά με μπρέικ στο δεύτερο, όπου και οι δύο παίκτες φάνηκαν να έχουν έλλειψη ενέργειας. Ο Ντε Μινόρ είχε ισάριθμες απαντήσεις και πήγε το σκορ στο 4-4, αλλά ο Νόλε κέρδισε στη συνέχεια δύο σερί γκέιμ και σφράγισε την όγδοη πρόκρισή του στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο πρώτος ημιτελικός, θυμίζουμε, είναι αυτός ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Γιάνικ Σίνερ, που θα γίνει αύριο (13/4) στις 14.30 και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Σέρβου με Ουμπέρ ή Ρουντ.

The oldest ever Monte-Carlo semi-finalist 😮‍💨@DjokerNole survives the de Minaur challenge 7-5 6-4 ✅#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/GnBZ1LEzQT