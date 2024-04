Σάκκαρη: «Τέσσερις-πέντε Έλληνες ισοδυναμούν με 300!»

Αναλυτικά όσα είπε η Μαρία Σάκκαρη:

Για το ματς: «Έπαιξα καλό τένις, όταν χρειάστηκε. Υπήρχαν κάποιες οριακές μπάλες στο πρώτο σετ, αλλά στο τέλος είμαι πολύ χαρούμενη που πήρα την πρόκριση. Νιώθω πιο άνετη στο χώμα και νιώθω όμορφα που βρίσκομαι εδώ».

Για την Κουντερμέτοβα: «Παλιότερα έχει κερδίσει το τουρνουά. Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Την έχω κερδίσει κι εγώ στο παρελθόν. Θα παίξω το παιχνίδι μου. Θέλω να το ευχαριστηθώ».

Για το κοινό και τους Έλληνες που βρέθηκαν στο court να την στηρίξουν: «Ξέρω έχει αρκετό κρύο σήμερα. Σας ευχαριστώ που μείνατε. Είναι εκπληκτικό να αγωνίζομαι μπροστά σας. Ευχαριστώ και τους Έλληνες που ήταν εδώ. Ήσασταν τέσσερις - πέντε, αλλά τέσσερις - πέντε Έλληνες, ισοδυναμούν με 300».

Maria Sakkari to the crowd after reaching Charleston QF:



“I know it’s cold tonight. Thank you for staying. It’s amazing to play in front of you. Thanks to the Greek crowd that’s here. It’s 4 or 5 people, but 4 or 5 Greeks is equal to 300” 😂 pic.twitter.com/x0NwrJfOhA