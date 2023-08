Πειστική πρεμιέρα ο Τσιτσιπάς (vids)

Σε ένα γήπεδο που... δεν αγαπάει ιδιαίτερα (Louis Armstrong), ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λύγισε τον πολύπειρο Καναδό (Νο.337 πλέον) με 6-2, 6-3, 6-4 και θα παίξει στη φάση των «64» της διοργάνωσης με Ντόμινικ Στρίκερ ή Άλεξ Πόπιριν.

Σε αντίθεση με την περσινή απογοητευτική πρεμιέρα του κόντρα στον Ντανιέλ Γκαλν, ο Στεφ μπήκε δυνατά στον αγώνα, πήρε τον έλεγχο και δεν τον έχασε σε καμία στιγμή, ακόμα και όταν έμεινε πίσω με μπρέικ στο τρίτο σετ. Σέρβιρε αποτελεσματικά, έβγαλε μεγάλες επιστροφές, ήταν καλός στο φιλέ και απέφυγε τα αβίαστα λάθη, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη που σίγουρα θα του ανεβάσει την ψυχολογία!

Ήταν, μάλιστα, η πρώτη του κόντρα στον Ράονιτς, ο οποίος μέχρι σήμερα δεν είχε χάσει ούτε σετ κόντρα στον Τσιτσιπά (5-0).

O 32χρονος τενίστας ήταν αυτός που είχε τα δύο πρώτα μπρέικ πόιντ στον αγώνα (στο 1-1), ωστόσο ο Στέφανος κατάφερε να ξεφύγει με δύο σούπερ πόντους και να κρατήσει το σερβίς του. Σα να μην έφτανε αυτό για τον Καναδό, ο 25χρονος Έλληνας «έσπασε» το δικό του σερβίς στη συνέχεια, πήρε προβάδισμα με 3-1 και αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ.

Ο Στέφανος ήταν φανερά ανώτερος και στο δεύτερο σετ, αλλά αυτή τη φορά το μπρέικ ήρθε... λίγο αργότερα. Εκμεταλλευόμενος το τέταρτο μπρέικ πόιντ του στο σετ, πέρασε μπροστά με 5-3 και δεν δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να «γράψει» το 2-0.

Φάνηκε ότι πλέον δεν υπήρχε... γυρισμός για τον Ράονιτς, αλλά ένα κακό service game του Στεφ έδωσε δικαιώματα στον Καναδό. Ο Μίλος πέρασε μπροστά με 2-4 ξεσηκώνοντας το κοινό, αλλά μάλλον πείσμωσε τον Τσιτσιπά, που πήρε τέσσερα γκέιμ στη σειρά αμέσως μετά και έκλεισε τον αγώνα μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας 1 ώρας και 56 λεπτών.

Δεν είναι ότι ήταν έκπληξη η νίκη του, αλλά με τόσα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο US Open, είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να δώσει... φτερά στον Νο.7 τενίστα στον κόσμο.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος είναι στη Νέα Υόρκη χωρίς τον πατέρα του, αλλά έχει στο box του τον Μαρκ Φιλιππούση, την Πάουλα Μπαδόσα και τον Πέτρο Τσιτσιπά.

