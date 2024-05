Αταμάν: «Θα είμαι στον Παναθηναϊκό και του χρόνου τελικά, έχουμε ένα ματς ακόμα για τον τελικό»

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε τον απολογισμό της μέχρι τώρα σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι περήφανος για όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού και για όλους τους οπαδούς. Για όλους στον σύλλογο, ξεκινώντας φυσικά από τον πρόεδρο τον κ. Γιαννακόπουλο. Για όλο τον κόσμο που μας πίστεψε από την πρώτη μέρα. Ήρθα στην Αθήνα και κάναμε εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους στην Τουρκία, ξεκινώντας με τον κ. Ερντογάν, που με πήρε αμέσως τηλέφωνο και είδε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη σειρά. Αυτό είναι παραπάνω από μια επιτυχία. Αυτό είναι μια μεγάλη ώθηση για τη φιλία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Μεγάλος σεβασμός για τους παίκτες της Μακάμπι και το σταφ γιατί έκανα σπουδαία σειρά και σήμερα πήγαν το ματς στα τελευταία 5 λεπτά. Είπα μετά το πρώτο ματς ότι θα πάμε στο Final Four και δεν θα είναι εδώ του χρόνου αν δεν το κάνουμε, έτσι τα καταφέραμε και θα είμαι και του χρόνου εδώ μαζί σας».

Για τη δήλωση ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Final Four: «Είναι πολύ περίεργο γιατί από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αθήνα, παρότι δεν είχαμε και το καλύτερο ξεκίνημα, χάσαμε στο Σούπερ Καπ, χάσαμε το πρώτο ματς με τον Ολυμπιακό στην Euroleague, όλοι στην Αθήνα και αυτοί που έβλεπα στον δρόμο πίστευαν σε εμάς. Και έτσι είπα στον εαυτό μου ότι στο τέλος της χρονιάς θα είμαστε στο Final Four και και θα ράψουμε το 7ο αστέρι. Τεράστιο κίνητρο και τεράστια υπομονή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και μετά ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι μπορούμε να το κάνουμε. Πιστεύω στον κόσμο και στους παίκτες μου. Και μετά από κάθε ματς στα αποδυτήρια, ειδικά στον δεύτερο γύρο της Euroleague, έλεγα τους παίκτες μου ότι αν τελειώσουμε την κανονική διάρκεια στην 2η θέση θα πάμε στο Final Four. Ήταν πριν από 3 μήνες. Το είπα γιατί το έβλεπα στα αποδυτήρια, στον τρόπο που παίζαμε. Είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες στην άμυνα και επιθετικά έχουμε σπουδαίους παίκτες όπως ο Σλούκας σε αυτή τη σειρά. Για αυτό. Είδα φέτος απίστευτο κόσμο στο Βερολίνο και στο Μόναχο. 3 και 4 χιλιάδες. Πιστεύω ότι στο Βερολίνο θα έχουμε απίστευτο αριθμό κόσμου, εξαρτάται βέβαια από το ποιες θα είναι και οι άλλες ομάδες. Ο κόσμο του Παναθηναϊκού είναι σπουδαίος. Μας στήριξαν παρα πολύ και στο ΟΑΚΑ. Μετά το παιχνίδι στο Βελιγράδι την Παρασκευή μου είπαν ότι υπήρχαν 97.000 αιτήσεις για εισιτήρια. Αυτό είναι απίστευτο. Πρώτη φορά στην καριέρα μου βλέπω τέτοια υπομονή. Στο Βερολίνο, στο Μόναχο, στην Μπολόνια, ήταν παντού μαζί μας. Έβλεπα κόσμο που μου έλεγε ότι έχει πάρει ήδη εισιτήρια για το Final Four, έτσι είμαι χαρούμενος που θα είμαστε στο Βερολίνο».

Για το έχει κάποια επιλογή στο Final Four: «Δεν έχω να διαλέξω κάποια. Έχω σεβασμό για όλες τις ομάδες που θα είναι στο Final Four και εύχομαι καλή επιτυχία σε όσες αξίζουν να είναι στο Final Four, όπως εμείς μετά από 12 χρόνια».

Για το ότι μετά από 12 χρόνια και τόσους προπονητές ήταν αυτός που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο Final Four: «Πρώτα από όλα θέλω να πω ευχαριστώ σε όλο το σταφ, αρχικά για τον Σερέλη, για τον Σάββα και τον Βασίλη. Εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα ο Πάρης που έπαθε το έμφραγμα στο Βελιγράδι και είναι ακόμα στην εντατική εδώ και 5 μέρες. Ελπίζω ότι θα είναι μαζί μας στο Βερολίνο. Είμαι χαρούμενος που πίστεψαν σε εμάς. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε ένα ματς για να πάμε στον τελικό. Και αν πάμε στον τελικό θα θέλουμε περισσότερα».

Για το τι θα γίνει με τον Ναν του χρόνου και την κατάσταση του Σλούκα: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί με τον Ναν, ξέρω ότι η ομάδα μιλάει με τους ατζέντηδές του εδώ και έναν-δύο μήνες. Μας αρέσει σαν παίκτης και σαν άνθρωπος, ελπίζω ότι θα μείνει με εμάς. Ο Σλούκας είχε έναν τραυματισμό στη γάμπα, θα ξεκουραστεί για μερικές ημέρες και θα είναι έτοιμος για το Final Four γιατί θέλει να πάρει εκδίκηση γι' αυτό που έγινε πέρυσι.

Για τον Παπαπέτρου: «Όλοι τρόμαξαν με τον Παπαπέτρου, όταν έμεινε τρεις μήνες εκτός. Πίστευα όμως σε εκείνον, ήξερα τι μπορούσε να κάνει και γι' αυτό τον πήραμε. Στα πραγματικά ματς έδειξε την αξία του, σε αυτή τη σειρά μας βοήθησε πολύ. Ο Χουάντσο είχε δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες με μία σοβαρή ασθένεια. Γύρισε πριν από δύο ημέρες, μετά από 10 ημέρες σε νοσοκομεία της Αθήνας και της Ισπανίας. Αυτά είναι τα αποδυτήριά μας».