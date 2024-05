Έγραψε Ιστορία στα ευρωπαϊκά κύπελλα και ο Μεντιλίμπαρ!

Ο Ολυμπιακός έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Την ίδια ώρα, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έσπαγε ξανά ένα μάτσο ρεκόρ, όμως στην... παρέα των ερυθρόλευκων θρύλων πια, δεν θα μπορούσε να μην μπει και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός, με το Europa Conference League της σεζόν 2023/24 έγινε μόλις ο δεύτερος προπονητής στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλλων, που κατακτά τρόπαιο για δεύτερο σερί σεζόν, με διαφορετική ομάδα, αφού πέρσι πήρε και το Europa League με τη Σεβίλλη. Ο προηγούμενος και μοναδικός μέχρι τώρα, ήταν ένας άλλος Ισπανός θρύλος των πάγκων, ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος το 2004 είχε κατακτήσει το Κύπελλο UEFA με τη Βαλένθια και το 2005 το Champions League με τη Λίβερπουλ.

🤝 - José Luis Mendilibar is the 2nd manager to win a European final in consecutive seasons in charge of different clubs



▶️Mendilibar

2024 Conf.League, Olympiacos

2023 Europa League, Sevilla



▶️Rafael Benítez

2005 Ch.League, Liverpool

2004 UEFA Cup, Valencia